Uzun bir süredir Hadise ile aşk yaşayan iş insanı Mehmet Dinçler, sevgilisine 3 milyon TL’lik yüzükle evlilik teklifi etti. Düğün hazırlıklarına başladıkları konuşulan çiftten Dinçerler, aile şirketine ait borçlardan dolayı davalık oldu. Hatta Dinçerler’in sevgilisine aldığı yüzüğü hatırlatan alacaklı avukatı, “Yüzük alacağına borcunu ödesin. Alacaklılar zarara uğratılıyor” ifadelerini kullandı.

Hakkında çıkan haberlerden sonra Instagram hesabını kapatan Mehmet Dinçerler, Twitter hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Ünlü iş adamı üzerine ait borçları ödediğini söylediği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu zorlu süreçte bir kısım banka borçlarına ailesine ve soyadına karşı kendisini sorumlu hisseden her evlat gibi hiçbir ticari yükümlülüğüm olmamasına rağmen maalesef kefil olmuştum. Bu sebeple borçların yapılandırılması için restoranın konkordato talebinde bulunması ile birlikte bir kısım kefaletlerimiz sebebiyle yatırımcılarımızı ve çalışanlarımızı koruma altına almak amacıyla şirketimizi de 2019 yılında konkordato sürecine girmek zorunda kalmıştır.” (…)

“Haberlere konu olan ödenmeyen borçlarla veya şirketle aile bağlantıları dışında hiçbir zaman ortaklığım olmamıştır.” (…) Ben bugüne kadar evlat olarak üstüme düşeni yaptığıma inanıyorum ve bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağım; yalnız şirketler tamamen tüzel kişiliktir ve kimsenin borcu kimseye bağlanmaz.

Öte yandan son günlerde zor bir süreçten geçen Dinçerler’in Hadise ile yollarını ayırdığı ileri sürüldü. Borçlarıyla ilgili uzun bir açıklama yapan iş insanı, ayrılık haberlerine sessiz kaldı.

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