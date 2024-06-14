Yaz mevsiminin gelmesi, havaların ısınmasıyla birlikte rengarenk giyinmeye ve makyajımızı da canlı tonlarda yapmaya başladık. Makyajında dudaklarını ön plana çıkarıp; sıcak, yazın geldiğini kanıtlayan tonlarda rujlar sürmek isteyenler için en güzel 10 ruju derledik.
1. Tom Ford Satin Matte Lip Color – 5 Pêche Perfect
2. Guerlain – Kisskiss Shine Bloom
3. Bobbi Brown – Luxe Matte Lip Color
4. Fenty Beauty Poutsicle Juicy Satin Lipstick Tropic Tantrum
5. Fenty Beauty Gloss Bomb Heat Universal Lip Luminizer + Plumper
6. M.A.C – Wild Cherry
7. L’Oreal Paris – Color Riche Plump and Shine
8. Givenchy Rose Perfecto Lip Balm 24H Hydration
9. Kiko Milano – Happy B-Day, Bellezza Velvet Passion
10. Sephora Collection – Rouge is not My Name
Selin Altıok Uyar