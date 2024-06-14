Yaz mevsiminin gelmesi, havaların ısınmasıyla birlikte rengarenk giyinmeye ve makyajımızı da canlı tonlarda yapmaya başladık. Makyajında dudaklarını ön plana çıkarıp; sıcak, yazın geldiğini kanıtlayan tonlarda rujlar sürmek isteyenler için en güzel 10 ruju derledik.

1. Tom Ford Satin Matte Lip Color – 5 Pêche Perfect

2. Guerlain – Kisskiss Shine Bloom

3. Bobbi Brown – Luxe Matte Lip Color

4. Fenty Beauty Poutsicle Juicy Satin Lipstick Tropic Tantrum

5. Fenty Beauty Gloss Bomb Heat Universal Lip Luminizer + Plumper 6. M.A.C – Wild Cherry 7. L’Oreal Paris – Color Riche Plump and Shine 8. Givenchy Rose Perfecto Lip Balm 24H Hydration 9. Kiko Milano – Happy B-Day, Bellezza Velvet Passion 10. Sephora Collection – Rouge is not My Name Selin Altıok Uyar