Hepimizin çok sevdiği mini çantalar, bazen yaz ayı için yetersiz kalabiliyor işte tam bu noktada ise hasır çantalar imdadımıza yetişiyor. Şık görünüşleri ile kombinlerin kurtarıcı parçası olan hasır çantalar aynı zamanda güneş kremi, güneş gözlüğü, parfüm gibi yaz ayında günlük olarak kullandığımız ürünlerinde çantamıza sığmasına da olanak sağlıyor.

İşte kombin kurtarıcı 8 hasır çanta

1- Sokak stilinize kolaylıkla entegre edip ikonikleşebilirsiniz.

2- Tekne davetine ya da sahil kenarında bir yemeğe davetliysen, kıyafetinin Saint Laurent’in bu çantasıyla aşk yaşayacağını söyleyebiliriz

3- Klasik görünümlü hasır çantalardan sıkıldım diyenlerdenseniz Versace’nin imdadınıza yetişecek imza çantası

4- Günlük kombinleriniz bu çantayı taktıktan sonra asla eskisi gibi olmayacak

5- Yazın çanta taşımaktan haz etmeyenlerin çok seveceği hasır portföy çanta tam size göre olabilir

6- Minimal çanta aşıklarının çok severek kullanacağından eminiz

7- Hem plaj hem günlük kullanımına uygun olan bu çanta yaz aylarında kombinlerinize renk katacak

8- Marjinal zevklere sahibim bunlar beni açmıyor diyorsanız işte aradığınız o ikonik çantayı sizin için bulduk

Melike Şanlı