Christopher Nolan‘ın 2010 senesinde senaryosunu kaleme alıp yönettiği, görüntü yönetimi, ses miksajı, görsel efekt ve ses kurgusu alanlarında Oscar alan efsane film Inception, beyaz perdeye taşındığı zamandan beri hala konuşulan bir yapıt. Rüyalar içinde gezip, gerçeklik algımızı yıkmamıza sebep olan bu başyapıtın sonu ise yıllardır süren tartışmaların konusu haline geldi. Nasıl bittiği belli olmayan, rüya mı yoksa gerçek mi anlayamadığımız son ile ilgili yıllardır komplo teorileri üretiliyor. Nolan’ın asla açıklama yapmadığı ve her şeyi izleyiciye bıraktığı bu filmle ilgili neler yazıldığına göz atmadan önce filmin sonunu tekrar izleyelim:

Nolan‘ın, filmin sonuyla ilgili yaptığı tek açıklama şuydu;

“Cobb, sonunda çocuklarına kavuştu ve kendi kişisel gerçekliğinde yaşamaya devam etti. Topacın dönmeye devam edip etmemesi artık umrunda değildi. Bu durum, her türlü gerçeklik ihtimalini geçerli kılıyor. “Gerçek mi, rüya mı?” sorusu, hemen hemen yaptığım tüm filmlerle ilgili sorulan bir soru. Bu sorunun cevabı izleyiciye kalmış…”

Tabii ki bu açıklama hiçbir Inception hayranını kesmedi ve film üzerine komplo teorileri üretilmeye başlandı.

Asıl hedef Cobb, ölen eşi ve diğerleri onu kurtarmaya çalışıyor

Cobb, diğer arkadaşlarına bir keresinde eşi Mal ile birlikte arafa düştüklerini anlatmıştı fakat oradan nasıl kurtulduğunu anlatmadı. Yani aslında, bir rüyanın içine sıkışıp kalan Cobb’un kendisi. Mal kendini öldürdüğü zaman gerçek dünyada uyanıyor. Cobb gerçek dünyada uyku halinde kalıyor, Mal ve diğerleri sürekli onun rüyasına girip Cobb’u hala rüya gördüğüne ikna etmeye ve onu uyandırmaya çalışıyor.

Mal’in Cobb’un 1. rüya katmanına girememe sebebi ise Cobb’un hala reddetme sürecinde olmasından ve kendisini rüya gördüğüne ikna etmiş olmasından kaynaklanıyor, ki bu da filmin konusunun ta kendisi.

Inception filmi, Shutter Island filminin devamı

Cobb, Shutter Island filminde yine Leonardo DiCaprio’nun canlandırdığı Teddy karakterinin ta kendisi. Filmin sonunda lobotomi olan Teddy’nin beyni kurgusal bir gerçeklik inşa etti ve ölü karısı ve çocuklarını orada kurtarmaya çalışmaya devam ediyor.

Bütün film aslında Cobb’un uçakta gördüğü bir rüya

Bütün film, Cobb’un uçakta uyuyakalmasıyla gördüğü garip bir rüyadan ibaret. Tek gerçek olan kısım filmin sonunda uyandığı birkaç dakikalık bölüm. Uyandığına hiç kimse birbiriyle konuşmuyor çünkü birbirlerini tanımıyorlar.

Bunlar üretilen onlarca komplo teorisinden yalnızca birkaç tanesi. Inception zaten beyin yakan bir film olarak bilinmesininin üstüne bir de komplo teorilerine kafa yormak gerçekten beynimizin yüzde yüzünü kullanmamızı gerektiriyor. En iyisi Christopher Nolan’ın da söylediği gibi biz filmin nasıl bitmesini istiyorsak sonunu da öyle bilelim…

Selin Altıok Uyar