Evet, her gün yaptığımız bu eylem, giyinmek, belli bir farkındalık ışığı altında özenle yapıldığında iyileştirici güce sahip. Öz şefkatimizi besliyor, öz şefkat ise hayata bağlılığımızı artırıyor.

Bu kitapta; farkındalıklı bir gardırop oluşturmanız, zararlı ve gereksiz alışveriş alışkanlıklarınızı bırakmanız, “az ama öz” mantığından yola çıkarak kıyafetlerinizle daha güçlü/doğru bir bağ kurabilmenizi sağlamak için bilime dayalı ipuçları bulabilir ve bununla birlikte psikoloji biliminin moda ile bağlantılarını fark eder ve giyinmekten daha fazla keyif alabilirsiniz.

Nasıl ki spor ve meditasyon yaparak, sağlıklı beslenerek kendimize iyi bakıyorsak; doğru giyinerek de bu iyiliğe katkıda bulunmalıyız diyen Psikolog Mutlu Barış, neden kıyafetlerimize psikolojik sağlığımız için özen göstermeli, öz şefkatimizi beslemeliyiz gibi soruların cevabını okurla paylaşıyor. Psikolog Mutlu Barış’ın yazdığı “Giyim Terapisti” Destek Yayınları’ndan çıktı.

“Giyim Terapisti” arka kapak yazısı:

Türkiye’nin ilk moda psikoloğu Mutlu Barış, bu kitabında giyimin psikolojimiz üzerindeki etkilerini bir roman kurgusunda anlatıyor.

Giyimin bir terapi yöntemi olduğunu biliyor muydunuz? Peki her gün yaptığınız bu sıradan eylemin, belli bir farkındalık altında, özenle yapıldığında iyileştirici güce sahip olduğunu?…

Öz şefkatinizi beslediğini ve hayata bağlılığınızı artırdığını hiç deneyimlediniz mi? Kıyafetleriniz ve giyim tarzınız sizi nasıl temsil ediyor? Başkaları tarafından nasıl algılanıyorsunuz?

Bu etkileşimde kendinizi tanıyor musunuz? Olduğunuz kişi ve dışarıya yansıttığınız kişi arasında fark var mı?

Giyim tarzınızın avantajını mı dezavantajını mı yaşıyorsunuz? Dış görünüşünüzün arkasındaki anlamları keşfettikçe ve içdünyanızla dengeli bir tarza sahip oldukça, ruh sağlığınızı olumlu etkileyecek beceriler kazanacaksınız.