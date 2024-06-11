İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ’nin kamusal sergi alanı Taksim Sanat, ev sahipliği yaptığı farklı sanat disiplinleri sayesinde çok çeşitli izleyici profiline kapılarını açan öncü mekânlar arasında yer alıyor. Şehrin kalbinde, en işlek ulaşım noktalarından biri olan Taksim’de bir kültür sanat durağı olarak konumlanan Taksim Sanat, modern sanat dünyasına ve özellikle genç sanatçılara öncelik vererek dinamik bir kürasyonla hizmet vermeye devam ediyor. “Genç Buluşmalar” sergisi de bu anlayışın bir yansıması olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz ay gerçekleşen Artcontact İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’nda Kültür AŞ organizasyonuyla sanatseverlerle buluşan sergi, bu defa 13 Haziran’da Taksim Sanat’ta kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Şırnak’tan Tekirdağ’a Türkiye’nin dört bir yanında 20 üniversitenin güzel sanatlar fakültesinde okuyan lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin resim, heykel, seramik, fotoğraf, dokuma gibi farklı malzeme ve disiplinlerden oluşan 80’i aşkın eseri bu sergide bir araya geliyor. Küratörlüğünü Meriç Aktaş’ın üstelendiği sergide, toplumsal değerlere değinen ve hayatla ilişkisini ön plana çıkaran eserler arasında atık, iklim krizi, doğa, ölüm, yaşam, metamorfoz, su, toplumsal ilişkiler, kadın ve şiddet gibi konuları temel alan çalışmalar bulunuyor. Toplumsal değerlere dokunarak hayatla ilgili kaygılarını ifade eden sanatçı adayları, toplum içindeki bireyselleşme, hayatın akışı ve kendi duruşlarını Genç Buluşmalar ile sanatseverlere yansıtıyor.

Çeşitli disiplinlerde, birbirinden farklı vizyona sahip özgün çalışmaları bir araya getiren Genç Buluşmalar sergisini 13 Haziran-21 Temmuz 2024 tarihleri arasında Taksim Sanat’ta gezebilirsiniz.