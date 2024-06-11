Geçtiğimiz hafta sonu 30. Yıl konseri için Beşiktaş Stadyumunda müzikseverlerle buluşan ünlü İtalyan tenor, söz yazarı ve besteci Andrea Bocelli, konser öncesi kulisinde Neyzen Hakan Mengüç ile bir araya gelerek ney üfledi.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Hakan Mengüç (@hakanmenguc)’in paylaştığı bir gönderi

Ünlü yazar ve neyzen Hakan Mengüç, dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli’ye özel bir ney dersi verdi. Beşiktaş Stadyumu’ndaki konseri öncesi Bocelli’nin kulisinde gerçekleşen buluşmada Mengüç, ünlü sanatçıya Sufi felsefesinden bahsederek ona bir ney hediye etti. Ney enstrümanına büyük ilgi gösteren Bocelli, ilk kez denediği neyi üflemeye çalıştı. Hakan Mengüç’ün üflediği neyin tınılarından etkilenen Bocelli, bu mistik enstrümanı öğrenmek istediğini ifade etti. İkilinin bu özel buluşması, konser öncesi samimi ve ilham verici bir an olarak kaydedildi.