Geçtiğimiz haftalarda ünlü şarkıcı Hadise’ye evlilik teklifi eden iş insanı Mehmet Dinçerler, şirketinin borçlarından dolayı davalık oldu. Gündemden düşmeyen Dinçerler, sosyal medya hesabını da kapattı. Şarkıcı Tuğba Ekinci’den ise Hadise ve Mehmet Dinçerler ile ilgili “garip” bir paylaşım geldi!

“Benim nişanlım seninkinden kaslı!”

Instagram hesabından pilot nişanlısı Berk Fenercioğlu’nun spor yaptığı anları paylaşan Ekinci, “Hadise, kusura bakma, benim nişanlım seninkinden kaslı ve yakışıklı. Babasının parasıyla da hava atmıyor. Borcu da yok. Pilottur kendisi” ifadelerini kullandı.

“Berk mi, Mehmet mi?” diye sordu!

Ekinci bu paylaşımının ardından nişanlısıyla bir videosunu yayınlayarak takipçilerine “Size bırakıyorum ara farkı Berk mi, Mehmet mi?” diye sordu.

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