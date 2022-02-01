Oyuncu Kaan Yıldırım ile ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile sürpriz bir aşka yelken açan ve geçtiğimiz günlerde evlilik teklifine ‘Evet’ diyen Hadise magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Aşkları dolu dizgin devam eden ve mutlu pozlarıyla dikkat çeken çiftle, evlilik yoluna da girdi.

Geçtiğimiz günlerde 3 milyon değerindeki yüzükle evlenme teklifi alan Hadise, “evet” dedi.

Kısa süre içinde Dinçerler ailesinde giren Hadise, dünyaevine girmeye hazırlanırken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Hadise, damat adayı Mehmet Dinçerler’i Instagram hesabından takipten çıktı. Bu adımı fark eden takipçiler, “acaba ayrıldılar mı” sorusunu gündeme getirdi. Dinçerler’in hesabının kapalı olması da kafaları karıştırdı.