Japonya’daki Tsukuba Üniversitesi’nden bilim insanlarının sürdürdüğü bir araştırmada “groovy” (ya da groove) müziğin beynin performansını artırdığı anlaşıldı. Araştırma ekibinin lideri Profesör Hideaki Soya, “Sonuçlar şaşırtıcıydı” dedi.

Independent Türkçe’de yayımlanan habere göre; Scientific Reports’ta yayımlanan yeni araştırmada ABBA’dan Be Gees’e kadar birçok ünlü müzisyenin parçalarını içeren bu müzik türünün, dinleyicinin “yürütücü işlevini” geliştirdiği ortaya kondu. Araştırmada beynin yürütücü işlevden sorumlu bölgesi “sol dorsolateral prefrontal korteks” deki aktivite ve müziğin bu bölge üzerindeki etkisi incelendi.

Araştırmacılar, groovy diye nitelenebilecek, 120 BPM’lik (saniyede iki vuruş) ritme sahip, tempolu bir parça oluşturdu. Söz konusu parçanın dinletildiği 58 katılımcının beyni “fonksiyonel yakın kızılötesi spektroskopisi (fNIRS)” adı verilen bir beyin görüntüleme tekniğiyle gözlemlendi. Parçayı dinledikten sonra olumlu görüş bildiren ve parçadaki hissi alabildiğini ifade eden katılımcıların beynindeki yürütücü işlev aktivitesinin arttığı ortaya çıktı.

‘Groovy‘ (groove) müzik türü genellikle dans müziğiyle eşleştirilse de aslında ritmik şarkıların çoğunu kapsıyor. (Davul, elektrik bas veya kontrbas, gitar ve klavyeliler) Ve bu müzik türü beyninizin çalışmasını olumlu yönde etkiliyor.

Selin Altıok Uyar

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