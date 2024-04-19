Gazino konseptini komedi ile birleştirip, bir komedi gazinosu formatı yaratan Ata Demirer, kış sezonu boyunca kapalı gişe sergilenen, ATA DEMİRER GAZİNOSU ile geçtiğimiz akşam (18 Nisan) Volkswagen Arena’daydı.

Usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra ile sezonunun İstanbul’daki son gösterisinde sahne alan Ata Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu stand-up gösterileri ile izleyenlerine unutulmaz bir gece daha yaşattı.

Stand-up, film, albüm ve dizi projeleri ile ilklerin öncüsü olan ve adından her zaman övgü ile söz ettiren Ata Demirer, ATA DEMİRER GAZİNOSU ile yaz turnesi kapsamında açıkhava sahnelerinde şakalarıyla seyirciye kahkahalar attırırken, özenle seçilmiş repertuvarı ile enfes bir müzik şöleni yaşatacak. Kahkaha dolu unutulmaz gazino akşamları için yaz turnesinin detayları yakında!