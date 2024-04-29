Edebiyatın gücünü ve bir kitabın içinde barındırdığı sonsuz evreni keşfetmek, bir yazarın gözünden dünyaya bakmak için sizleri bu enfes yolculuğa davet ediyoruz. Kitap tutkunları, kütüphane dostları, birlikte okumak isteyen herkes; işte size yeni bir sayfa, yeni bir başlangıç! İşte haftanın en yeni okuma listesi…

Kalbimde Olan / Anjelika Akbar

Besteci ve piyanist Dr. Anjelika Akbar yeni kitabı “Kalbimde Olan” ile kalbinden geçeni okurlarıyla paylaşıyor.

Müziğin bir dil ve ana malzemesinin ses olduğuna dikkat çeken Akbar, ses ve sözün gücünü, akış şeklini tüm hayatı boyunca büyük bir doğallıkla kabul ettiğini ve şimdi de kalbinde olanı aynı akışta okura sunduğunu ifade ediyor.

Ünlü besteci ve piyanist Dr. Anjelika Akbar’ın “akışlar” olarak adlandırdığı şiirsel yazılarının yer aldığı “Kalbimde Olan” Destek Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

Deadendia – Paranormal Park 1 / Hamish Steele

Barney ve Norma sadece geçinmeye ve işlerini korumaya çalışmaktadır, ancak çıkmaz sokakta çalışmak aynı zamanda şeytani güçlerle, intikamcı hayaletlerle, zamanda yolculuk eden büyücülerle ve en korkuncu da aşk hayatlarıyla savaşmak anlamına gelir.

Çizgi filme de uyarlanan ve tüm dünyada çok satan bu komik ama dokunaklı grafik romanında, bir lunaparktaki perili ev çalışanlarının hayatlarını takip edin. Eisner Ödülü sahibi Hamish Steele’in yazıp çizdiği DeadEndia Karakarga Yayınları’ndan çıktı.

Ne Günah İşlediysek Yarı Yarıya / Mesud Topal

Aşk, insanın akıldan (rasyonellikten) çok önce tanıdığı bir duygu, bir deneyim, bir ihtiyaç, bir arzu, bir itki… Bu yüzden sevilmeye duyulan ihtiyaç, çoğu zaman yemeden, içmeden, paradan, unvanlardan, şöhretten çok daha elzemdir.

Seviliyor olma duygusunun ve diğer insanlarla yakın olma isteğinin, insanın en temel ruhsal gereksinimlerinden biri olduğuna işaret eden yazar Mesud Topal, öteki olmadan insanın var olamadığını hatta bütün hayatımızın kendimizi ötekinde sevebilme çabasından ibaret olduğunu enine boyuna ortaya koyuyor bu kitapta.

Bugün her ne yaşıyorsak, nasıl bir sorunun ya da mutsuzluğun içindeysek, bu tek başımıza bizim suçumuz, bizim eserimiz değildir. Ortada ne türden bir sonuç varsa mutlaka yarı yarıyadır, çünkü bu sonuca muhakkak bir öteki eşlik etmiştir. Yazar Mesud Topal’ın 9. kitabı “Ne Günah İşlediysek Yarı Yarıya” Destek Yayınları’ndan çıktı.

Elma – Kendi Hayatını Yaşama Rehberi ve Ötesi / Saba Deniz Uzun

Tüm deneyimlerimizi algımıza, öğrendiklerimize göre acı, tatlı, engel, armağan olarak kategorize eder ve bilgimize, isteğimize, motivasyonumuza göre bazılarından kurtulur, bazılarını tekrar tekrar deneyimler, bazılarını da katlanarak yaşarız.

Yazar Saba Deniz Uzun, kitabında yer verdiği farklı insan hikayeleri ile hayatta karşılaştığımız engellerin üstesinden gelmenin, lütufları fark etmenin, mükâfatları alçakgönüllülükle kabul etmenin ve hayatın bize sunduğu her şeye tam bir adanmışlıkla yaklaşmanın rehberini sunuyor bize.

Yazarın “E.L.M.A.” bilgeliği olarak okura sunduğu döngü, bize zorluklarla başa çıkmayı öğretirken aynı zamanda hayatı yaşamayı ve takdir etmeyi; engeller, lütuflar, mükâfatlar ve adanmışlık anlarını ve her defasında kendimizi bulmayı hayatın doğal bir akışı olarak kabul eder. Saba Deniz Uzun’un yazdığı E.L.M.A. Destek Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı .