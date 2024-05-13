Gündelik hayatın yoğunluğunda makyaj yapmaya vakit bulamayabiliriz. Bu yüzden makyajsız olduğumuzda nasıl daha bakımlı görünebiliriz sorusu birçok kadının kafasını kurcalıyor. İşte makyaj yapmadan daha bakımlı görünmenizi sağlayacak 5 ipucu…

1-Cilde ışıltı veren maske

Cilt bakım rutininize ekleyeceğiniz maskeler cildinize aydınlık görünüm kazandıracak makyajsızken bile yüzünüzün daha canlı görünmesini sağlayacaktır. Ayrıca birçok amaca yönelik maske çeşidiyle cildinizdeki sorunları da giderebilirsiniz. Kil maskeleri siyah noktalarınızı veya gözeneklerinizi derinlemesine temizlerken kağıt maskeler cildinize ihtiyacı olduğu nemi sağlayacak ve yüzünüzün ışıl ışıl olmasını sağlayacaktır.

2-Göz altlarınız için soğutucu maske

Göz altı morlukları için veya şiş gözler için soğutucu etkili maskeler kullanabilirsiniz. Böylece bakışlarınız daha dinç görünecek, yüzünüzdeki o yorgun ifade kaybolacaktır.

3-Taranmış Kaşlar

Kaşlarınızı tarayarak daha düzenli ve bakımlı görünmesini sağlayabilirsin. Yapacağınız bu basit adım aynı zamanda yüzünüzün ve bakışlarınızın daha çekici görünmesini sağlayacaktır. 4-Kirpiklerinizi kıvırın Kirpik kıvırıcı yardımıyla kirpiklerinizi kıvırabilirsiniz. Bu sayede rimel kullanmadan bakışlarınız daha hoş ve çarpıcı hale gelecektir. 5-Renkli Nemlendirici Maske ve temizlik işlemleri sonrası bir nemlendiriciye ihtiyacınız olacak. Nemlendirici tercihini renkli ürünlerden yaparsanız cildinizde eşitlenmiş bir görünüm elde edebilirsiniz. Böylece kapatıcı ve fondöten ihtiyacı ortadan kalkacak ve yüzünüzde daha canlı bir görünüm mümkün olacaktır. Şeyda Gezgen İlginizi çekebilir: Cilt alt tonuna göre senin kırmızı rujun hangisi? Cilt bakımında kullanılan en etkili 5 asit