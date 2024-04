Yediden yetmişe, kuşaktan kuşağa, gençten yaşlısına hemen hemen herkes ilişki tavsiyesi almak için arkadaşlarına başvuruyor. Özellikle içinde yaşadığımız modern dünyada arkadaşlarımızla yaptığımız bilgi alışverişi de git gide kolaylaşıyor. Konuşmalarımızın ekran görüntüleri, hoşlandığımız insanların fotoğraf ve videolarını oldukça kolay bir şekilde arkadaşlarımızla paylaşıp tavsiye isteyebiliyoruz. Ancak ilişki uzmanlarına göre bundan olabildiğince kaçınmamız gerekiyor.

Z kuşağının yüzde sekseni arkadaş tavsiyesi bekliyor

Ünlü flört uygulaması Hinge’e göre Z kuşağı, Y kuşağıyla kıyaslandığında, ilişkileri konusunda arkadaşlarıyla konuşamadığında daha çok strese giriyor. Ayrıca, Z kuşağının yüzde 80’i arkadaş tavsiyesi almanın önemli olduğuna inanıyor. Aslında önemli olanın kendi duyguları olduğu düşüncesi maalesef unutuluyor. How to Not Die Alone (Yalnız Ölmemenin Yolları) kitabının yazarı ve flört uygulaması Hinge’nin İlişki Bilimi yöneticisi Logan Ury, “Biri hakkında nasıl hissettiğinizi anlamak için kendi ihtiyaçlarınıza ve duygularınıza yoğunlaşmayı öğrenmeniz çok önemli” diyor.

Arkadaşlarımıza ilişkimizden bahsederken yeterince dürüst davranmıyoruz

Ury, ilişkinizde yaşadığınız zor süreçler için “Tehlikede olan şey ilişkiniz, arkadaşlarınız değil” ifadelerini kullanıyor. Ayrıca arkadaşlarla ilişkinin her detayının paylaşılmadığı düşünülünce yanlış tavsiyeler almak çok daha olası görünüyor. Yapılan araştırmalara göre, bekarların yüzde 84’ü arkadaşlarına ilişki konusunda danışırken bazı detayları bilinçli olarak atlıyor ve gerçekler konusunda dürüst davranmıyor.

Peki siz ilişki tavsiyesi verirken ne kadar dürüst davranıyorsunuz?

Flört uygulamasının yaptığı araştırmada katılımcıların yüzde 50’si arkadaşları onlardan tavsiye istediğinde tamamen dürüst kalamadıklarını çünkü arkadaşlarının duygularını incitmekten korktuklarını söyledi.

İlişki hayatınızın kontrolünü ele almanız için Logan Ury şunları öneriyor:

Dürüst cevaplar isteyin

Ury, arkadaşlarınıza tavsiye için değil, dürüst cevaplar almak için başvurmanızı öneriyor. Nasıl bir ilişkiye sahip olmak istediğinizi arkadaşlarınızla paylaşın ve onlardan dürüst, objektif bir yorum isteyin.

Her deneyimi anında paylaşmayın

Yaşadığınız her deneyimi hemen arkadaşlarınızla paylaşmayın. Önce ilişkiniz hakkında bir fikir edinin, arkadaşlarınızı sonrasında sohbete dahil edin.

Duygularınıza önem verin ve bir hedef koyun

Henüz kendiniz bile ilişkiniz hakkında bir fikir sahibi değilken arkadaşlarınıza danışmak size çok kolay bir yöntem gibi gelebilir. Araştırmalara göre bireylerin yüzde 74’ü birilerine danışmadan harekete geçemediği için pişmanlık duyuyor. Kendi duygularınızı önceliğiniz haline getirin. Nasıl bir ilişki istediğinize ve nasıl bir partner olmak istediğinize karar verin. Geliştirmek ve değiştirmek istediğiniz özelliklerinizi gözden geçirin.

Selin Altıok Uyar