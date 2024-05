Birbirinden sürükleyici ve her zevke göre özenle derlediğimiz Netflix arşivlerinize eklemeye hazır olan, birbirinden farklı 6 film sizlerle.

The Adam Project

Tür: Bilim Kurgu, Dram

IMDb puanı: 6,7

Başrollerde Ryan Reynolds, Zoe Saldana, Catherine Keener ve Jennifer Garner’ın bulunduğu muhteşem kadrosu ile oldukça sürükleyici filmlerden bir tanesi olan The Adam Project, Babasını kaybeden 13 yaşındaki Adam, bir gece vaktinde evlerinin garajında karşılaştığı pilotun aslında kendisinin gelecekteki hali olduğunu öğrenince maceralar başlıyor.

The Tinder Swindler

Tür: Suç, Belgesel

IMDb puanı: 7,2

Olay örgüsünün içinde bulunan kadınların hikayeleri ile şekillenmiş belgesel, sanal dünyada aşk arayanların hayatlarında bıraktığı izlere odak noktası oluyor. Serveti ve kibar davranışıyla baştan çıkardığı kadınları tuzağına düşürerek dolandıran ve bir servet kazanan Tinder Avcısı’nı konu alıyor.

First They Killed My Father

Tür: Tarih, Savaş, Dram, Gerilim

IMDb puanı: 7,1

Ünlü oyuncu Angelina Jolie’nin yönetmen koltuğuna oturduğu biyografi filminde, izleyicide iz bırakan 29 adaylı ve 9 ödüllü First They Killed My Father, 1970’li yıllarda sıradan bir hayat süren ailenin yaşamı, Kızıl Kmerler’in ülkeyi işgal etmesiyle tüm düzenleri bozulur. Tüm hayatları yerle bir olan olan aile yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kalırlar. Başlarına gelen talihsiz olayları atlatamayan küçük Loung Ung’un eski bir polis memuru olan babasının öldürülmesiyle aile birbirinden tamamen koparak daha zorlu bir hayat sürmek zorunda kalırlar.

Dear Ex

Tür: Komedi, Dram, Romantik

IMDb puanı: 7,3

Tayvan yapımı, oldukça sürükleyici ve eğlenceli bir konuya sahip Dear Ex, eşinin ölümünden sonra, vasiyetini kendisine ve oğlu yerine Ah jie isimli bir yabancıya bıraktığı öğrenilince, dünyası başına yıkılır. Kocasının erkek partneri olan Ah jie ile yüzleşmek için oğlunu yanına gönderen acılı eş, oğlu adamla bir olup onun tarafını tutarak bir darbe de oğlundan yiyecek olan San Lian’ın yaşadıklarını konu alıyor.

Hustle

Tür: Dram, spor ve komedi

IMDb puanı: 7,4

Tek solukta izleyeceğiniz ve başrolünde başarılı oyuncu Adam Sandler’ın yer aldığı komedi filmi, Profesyonel bir basketbol avcısı olan Stanley Beren, kovulmasının ardından, parkta basketbol oynayan amatör balerin Bo Cruz ile karşılaşınca olanlar olur. Kendisine yeni bir yol çizmeye başlayan Beren, karşısında büyülendiği Bo’yu NBA için hazırlamaya başlar. Bu eğlenceli serüveni konu alan filmi çok sevecekseniz.

The Shawshank Redemption

Tür: Hapishane, Dram, Polisiye, Gizem

IMDb puanı: 9,3

Yani bilinen ismiyle “Esaretin Bedeli” Morgan Freeman imzalı film sadece Netflix’in değil yıllardır IMDb top 100 listesinin başından düşmedi. Andy Dufrense’nin karısını ve onun sevgilisini öldürmesi üzerine Shawshank hapishanesinde gönderilerek ömür boyu hapse mahkum edilir. İşkence, dayak hatta tecavüzün kol gezdiği hapishaneye rağmen hala kendi özgürlüğü için parmaklıkların arkasında bile özgürlük ışığı arayan Andy, bu düşüncesini bütün mahkumlara empoze eder. Hapishane arkadaşı Ellis Boyd (Morgan Freeman) ve Andy, bu fikirle çok yakın olmaya başlarken hapishaneyi tekrar şekillendirmelerini konu alıyor. Eğer hala izlemediyseniz, unutulmaz bir deneyim sizi bekliyor.

Melike Şanlı