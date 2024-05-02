Leziz kahveler, serin içecekler ve tatlılar… Hepsinin durağı Starbucks‘ı bugün sizin evinize getiriyoruz. Mis gibi kokan kahve çekirdekleri ve birbirinden güzel şuruplarla hazırlanan sevilen lezzetleri artık siz de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İşte Starbucks’ın sevilen 5 lezzeti ve tarifleri…
1. Berry Hibiscus Refresha
Listemizin ilk lezzeti mis gibi kırmızı meyvelerle hazırlanan hafif ve tazecik buz gibi bir içecek olan Berry Hibiscus Refresha.
- 1 SB soğuk su
- 1/4 SB yeşil kahve çekirdeği
- 1 SB hibiskus çiçeği
- 1 SB şeker
- 2 SB su
- 2 SB buz
- 1 YK yeşil kahve
- 1-4 YK hibiskus şurubu
- 2 YK dondurulmuş kırmızı meyve
- 2 SB su
Kahve çekirdeklerini 8 saat suda bekletip özünü çıkarın. Daha sonra şeker, su ve hibiskus çiçeğini kaynatıp soğutun. Daha sonra bir shakera buz, yeşil kahve özü, hibiskus şurubu, dondurulmuş meyveler ve suyu koyup iyice çalkalayıp servis yapabilirsiniz.
2. Chai Tea Latte
Kış günlerinin vazgeçilmezi Chai Tea Latte ile devam ediyoruz. İsterseniz sıcak sütle yapıp ısınabilir, isterseniz soğuk sütle yapıp serinleyebilirsiniz. Seçim size kalmış…
- 3 SB su
- 3 SB süt
- 6-8 poşet siyah çay
- 1/2 SB bal
- 1 TK tarçın
- 1 TK kakule
- 1/2 TK muskat
- 1/2 TK karanfil
- 1/2 TK zencefil
Öncelikle süt ve suyu kaynatın. Ardından içerisine tüm malzemeleri ekleyin. 3-5 dk demlenmesi için bekledikten sonra çay poşetlerini çıkarıp servis yapabilirsiniz.
3. Iced White Chocolate Mocha
Ve sırada kışın sıcak, yazın soğuk hali enfes olan, beyaz çikolatanın kahve ile inanılmaz uyumlu olduğunun resmi kanıtı White Chocolate Mocha.
- 60 ml beyaz çikolata sosu
- 60 ml kahve
- 120 ml süt
- Krem şanti
- Buz
İlk olarak kahve ve beyaz çikolata sosunu karıştırın. Daha sonra kullanacağınız bardağa buz doldurun. İlk olarak kahveyi koyun ve üzerini süt ile tamamlayın. Krem şanti ile de süsledik mi servis edilmeye hazır.
4. Gingerbread Latte
Mis kokulu kış lezzetlerinden biri olan Gingerbread Latte ise listemizin dördüncü sırasında yer ediniyor. Kabul edelim sırf bu lezzet için bile kasım ayını iple çekiyoruz.
- 2 SB süt
- 60 ml kahve
- 1 YK kaynar su
- 1/2 TK zencefil
- 1/2 TK tarçın
- 1/2 TK muskat
- 1/2 TK karışık baharat
- 2 YK şeker
Süt ve kahveyi kaynatın. Köpürdüklerinde ateşin altını kapatın ve baharatları ekleyin. Daha sonra üzerine tarçın ve zencefil ekleyerek servis edebilirsiniz.
5. Marshmallow Frappucino
Marshmallow sevmeyenlerin bile bayıldığı bir içecek olan Marshmallow Frappucino ile listemizi sonlandırıyoruz.
- 1/2 SB krema
- 1/2 SB marshmallow
- 1/2 TK şeker
- Bisküvi
- 1 SB buz
- 1/3 SB kahve
- 1/3 SB süt
- 1 YK şeker
İlk önce marshmallowları bir tencerede eritin ve krema haline getirin. Krema, erimiş marshmallow ve 1/2 TK şekeri iyice çırpın. Sonrasında bardağın dibine bir kaşık bu karışımdan ekleyin. Üzerine çikolata sos dökün. Daha sonra kalan malzemeleri blenderda pürüzsüz olana kadar karıştırın. Bir de krem şanti ve çikolata sos ile süslediniz tadı damağınızda kalacak muazzam serin bir içecek.
Kardelen Tuana May
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