Tatlılar…Çörekler, pastalar, kurabiyeler…Sütlüler ve şerbetliler, hangileri en sevdikleriniz bilmiyoruz ama en lezzetlilerini arıyorsanız doğru yerde olduğunuzu söyleyebilirim. İşte tadı damağınızda kalacak dünyanın en lezzetli 8 tatlısı…

1. Cannoli

Kökeni Sicilya, hamuru İtalya’dan olan krema ile sarılıp kızartılan muazzam bir tatlıdır. İçindeki Ricotta ve Mascarpone peynirleri antep fıstığı, çikolata parçacıkları, narenciye kabukları veya vişnelerle tatlandırıldığında yanınızdan hiç ayırmak istemeyeceğiniz bir tatlıya dönüşüyor.

2. Elmalı Strudel

Sırada elmalı turta olarak da bilinen Strudel var. Avrupa’daki çoğu ülkede popüler bir hamur işi olan geleneksel Viyana turtasıdır. En çok sevilen ve lezzetli tatlılardan olan bu turtaya anne eli değdiğinde ise apayrı bir lezzet ortaya çıkmaktadır.

3. Donut

Donut, sadenin yanı sıra çikolata, reçel, krema gibi çok çeşitli malzemelerle kaplanmış veya içi doldurulmuş çeşitleri olan, özellikle ABD’de fazla tüketilen tatlı bir çörektir.

4. Baklava

Medarı iftiharımız, her ülkede çok sevilen baklava. Pek çok türü yapılsa da en çok tüketilen çeşitleri cevizli ve antep fıstıklı olan baklava, incecik çıtır hamuruyla ve tatlı şerbetiyle kimsenin vazgeçemediği bizimde bayramlarımızın vazgeçilmezi olan bir tatlıdır.

5. Kardemummabullar

Sırada İsveç’in güzel lezzeti geleneksel tatlısı kardemummabullar bulunuyor. Eğer ki bir İsveç fırınını ziyaret ediyorsanız güçlü bir kakule ve bol baharat kokusu aldığınızda şaşırmayın. Eminiz ki orada tatmanız gereken fırından yeni çıkmış kardemummabullarlar sizleri bekliyor.

6. Creme brulee

Sırada bir muhallebinin üzerine şeker pürmüzü yakılmasıyla elde edilen, Fransa’nın en gözde tatlılarından Creme brulee bulunuyor. Üstü ısıtılmış ve içi buz gibi bu muhteşem muhallebiyi mutlaka denemelisiniz.

7. Cornes de Gazelle

Hamurların içinin portakal çiçeği ile lezzetlendirilmesiyle ortaya çıkan Cornes de Gazelle dokuzuncu sıra ile listemize yerleşiyor. Fas’ın meşhur tatlılarından biri olan ve ‘ceylan boynuzu’ diye de adlandırılan bu tatlı badem ezmesi ile doldurulmuş muhteşem bir hamur işidir.

8. Gelato

Ve son olarak herkesin vazgeçilmezi, listemizi taçlandıran İtalyan dondurması, Gelato. Birbirinden güzel meyvelerle ve tatlarla yumuşacık kıvamı ile damaklarda bir iz bırakan bu dondurma, yaz – kış demeden herkesin vazgeçilmezi.

Kardelen Tuana May

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