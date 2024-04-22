BKM’nin Cem Gelinoğlu imzalı yeni filmi ‘Tur Rehberi’ gerçekleştirilen okuma provasının ardından sete çıktı. Cem Gelinoğlu komedisini sinema perdesine aktaran filmin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor. Seyircileri kahkaha dolu bir tura çıkaracak olan filmin çekimleri Antalya’da gerçekleşiyor.

Tur ve ‘Tur Rehberi’ başlıyor!

Ercüment ölmeye yemin etmiş yaşlı bir tur ekibiyle hayatının en zor yolculuğuna çıkar. Hiçbir şeyin planlandığı gibi gitmediği bu turda katılımcıları hayatta tutabilmek zorunda olan bir tur rehberinin komik, adrenalin dolu ve heyecanlı mücadelesinde kazanan kim olacak?

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Başrolünü Cem Gelinoğlu’nun üstlendiği filmin kadrosunda Alp Öyken, Atılgan Gümüş, Eda Akalın, Engin Türkoğlu, Kevork Malikyan, Macit Koper, Meral Çetinkaya, Metin Coşkun, Melisa Duru Ünal, Sadık Gürbüz, Suna Selen, Vedat Erincin ve Tarık Papuççuoğlu yer alıyor.