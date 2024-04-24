Uzun yıllar uzun yıllar yurtdışında Alcatel Siemens Nokia gibi uluslararası şirketler 3-g Sistemleri Bilgisayar Mühendisi olarak çalışan Gülay Pala Kışlak, hayatını sorgulamaya başladığı dönemlerde NLP’nin (Neuro Linguistic Programlama) yoluna çıkması ile ”İŞTE BU” anını yaşaması bir oldu. Ve NLP hayatını değiştirmenin hatta dönüştürmenin de başlangıcı oldu.

Gülay Pala Kışlak, “Yolculuğumun başlangıcında kariyerimi değiştireceğimi ve NLP’yi tam zamanlı olarak kullanacağımı, asla hayal etmezdim.” diyor ve ekliyor “Benim hayatımda olduğu gibi başkalarının da iş ve özel hayatlarında başarılı olmaları, yaşamak istedikleri hayatı ve olmak istedikleri ‘Kendini’ yaratabilmeleri, NLP’nin sihirli değneğinin daha çok insanın hayatına dokunması ve mucizeler yaratması için bu kitabı yazmayı bir sorumluluk olarak görüyorum.”

NLP’nin potansiyelinizi hareket geçirecek motivasyonu anlamanıza, değerlerinizi ve inançlarınızı keşfetmenize yardımcı olduğunun altını çizen Kışlak, aynı zamanda nasıl düşündüğünüzü, nasıl hissettiğinizi, günlük yaşamı nasıl anlamlandırdığınızı ve herkesin farklı düşünme ve algılama biçimleri olduğunu, bu farklılıkların gerek iş hayatında takımlar arasındaki farklılıkları anlama ve uyum kurmada, gerekse özel hayatınızdaki ilişkilerinizi yönetmede, iletişiminizi biçimlendirmede, insanları etkileme ve istediğiniz sonuçlara ulaşmada nasıl etkili olduğunu anlamanızı sağlayacağına da dikkat çekiyor.

Yazar, bu kitapta, kişisel keşif yolculuğu olarak adlandırdığı NLP gelişim ve öğrenme sürecine yardımcı olabilmek için okura rehberlik edecek pek çok aktivite ve alıştırmalara yer verirken; Başarı formülü nasıl oluşturulur? Daha özgüvenli bir sunumcu ve iletişimci olmaya yönelik ipuçları nelerdir? Geçmişin blokajlarından nasıl özgürleşip hayallerimizi gerçekleştirebiliriz? gibi sorulara da okurla birlikte cevap arıyor.

Kişisel gelişim alanında terapi, danışmanlık gibi alanlara sunduğu pek çok içerik, teknik ve bilgilerle gücünü tüm dünyada sürdürmeye devam eden NLP’nin oldukça güçlü içeriği ile bu kitap ömür boyu elinizin altında bir BAŞUCU kitabı olarak hizmetinize sunulmuştur. Gülay Pala Kışlak’ın yazdığı “NLP – Bırak Sihir Dokunsun Hayatına” Destek Yayınları’ndan çıktı.