2021’in en popüler kadın oyuncuları belli oldu. 10 kişinin yer aldığı sürpriz isimler yer alırken, Gökçe Bahadır’ın listeye girememesine hayranları tepki gösterdi.

Zirvenin sahibi ise Hande Erçel olurken, 2021’in en popüler kadın oyuncuları arasında şaşırtan isimler var.

İşte o liste…