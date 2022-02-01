2021’in en popüler kadın oyuncuları belli oldu. 10 kişinin yer aldığı sürpriz isimler yer alırken, Gökçe Bahadır’ın listeye girememesine hayranları tepki gösterdi.
Zirvenin sahibi ise Hande Erçel olurken, 2021’in en popüler kadın oyuncuları arasında şaşırtan isimler var.
İşte o liste…
Hande Erçel
Su Burcu Yazgı Coşkun
Ayça Ayşin Turan
Demet Özdemir
Ebru Şahin
Tuba Büyüküstün
Sıla Türkoğlu
Cemre Baysel
Damla Sönmez
Burcu Özberk
Öte yandan 10 kişinin yer aldığı listeye Kulüp dizisinin yıldızı Gökçe Bahadır giremedi. Ünlü oyuncunun hayranları hazırlanan bu listeye tepki gösterdi.