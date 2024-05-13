Asiliğin sembolü olan deri ceketlerin neredeyse 100 senelik bir hikayesi olduğunu biliyor muydunuz? Zaman içinde bir çok değişime uğramış olsa da modanın vazgeçilmezi deri ceketler her yerde karşımıza çıkmaya devam ediyor, bazen podyumlarda bazen de günlük hayatta.

7’den 70’e herkesin elinin altında bulunan, kombinin tamamlayıcı parçası olarak her zaman tercih edebileceğimiz deri ceketler ilk defa hayatımıza 1900’lerde Birinci Dünya Savaşı ile girmişti. Uzunundan kısasına, bomberından içi teddy tüylü olanına herkesin dolabında eksik etmediği deri ceketlere ve yıllar içindeki değişimlerine hep birlikte göz atalım.

Deri ceketlerin ilk işlevsel amacı insanlı bir uçağın pilotlarını kokpitindeki ani sıcaklık değişimlerine karşı koruma sağlayan bir üniforma görevidir. İlk silüeti bomber şeklinde olan deri ceketler birinci ve ikinci Dünya Savaşında daha çok kahverengi tercih ediliyordu. Modern zamanlardan daha farklı bir amaca hizmet etseler bile o zamanlarda da dış giyimde kullanılmaya başlanmıştı.

1950’lerde ise Hollywood’un karizmatik aktörleri o zamanın nesli için ilham kaynağı olur. Steve McQueen, James Dean ve Marlon Brando gibi popüler oyuncuların canlandırdığı kurgusal karekterin romantize ve idolize edildiği bu zamanlarda asiliği temsil eden deri ceketler bir neslin vazgeçilmezi olmuştur. Herkesi etkisi altına almış deri ceketlerin bir dönem çete kültürünü yaymamak ve özendirmemek için okullarda giyilmesi yasaklanmıştır.

James Dean

70’ler ve 80’lerde rock gruplarının başarısıyla farklı bir döneme giren deri ceketler, David Bowie, Ramones, Sex Pistols, Patti Smith, ve Blondie gibi sanatçıların sık sık giymesi ve kendilerine göre modifiye etmesiyle Punk döneminin ve asiliğin sembolü haline geldi. 70’lerin başında Vivienne Westwood ve Malcolm Mclaren’ın öncülüğünde önce İngiltere başlayan daha sonra bütün dünyaya yayılan Punk hareketi zaman geçtikçe bir kültür akımına dönüştü. Kendini yansıtma ve politik bir mesaj verme amacıyla giyilmeye başlanan deri ceketler çengelli iğnelerle modifiye edilmeye başlandı.

David Bowie

90’larda süper modellerin her yerde boy göstermesiyle deri ceketler yeni bir döneme yön verdi. İnsanların Kate Mossi, Naomi Campbell, Christy Turlington gibi modellerin günlük hayat tarzalarına odaklandığı ve ilham aldığı bu dönemde sade bir jean ve beyaz bir t-shirt üstüne giyilen deri ceket bu sefer de minimal bir kombinle karşımızda. Dönüm noktası olarak tanımlayabileceğimiz bu senelerde deri ceketler pop kültürün en önemli parçası ve kitlesel bir trend haline gelmiştir

1900’lerden günümüze popülerliğinden hiç bir şey kaybetmeyen deri ceketler günümüzün her anında karşımıza çıkmaya deva ediyor. Günümüzde, vegan deri gibi sürdürülebilir kumaşların geliştirilmesiyle hayvanlara veya çevreye zarar vermeden derinin estetiğini taklit eden laboratuvarlarda yaratılmış ceketler üretilmektedir. Minimalist kombinlerden maksimalist kombinlere, zamansız bir parça olan deri ceketler günümüzde lüks markalardan fast fashion markalarına kadar hala üretimi hızla devam ediyor. Sürekli değişen moda sektöründe deri ceket gibi ikonik bir kıyafet yeni yorumlarını izlemek heyecan verici olabiliyor.

Sokak stiline veya kırmızı halı etkinliklerinde kombilenebilecek deri ceketler için kombin önerilerine bir göz atalım. Deri ceketin özellikle bu sezon uzun, kısa, bomber ve blazer hali en çok tercih edilen halleri. Dilerseniz denim on denim akımını leather ın leather’a uyarlayarak full deri kombinlerde tercih edebilirsiniz. Toprak tonlarının moda olduğu 2021 kış mevsiminde siyah dışında da deri ceketlerle kombinler yapılabilir.



Hazırlayan: Zeynep Kerpişçi