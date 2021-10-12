Kullanılabilir Limiti Nedir, Kart Limiti Arasındaki Fark Nedir?

Kullanılabilir Limiti Nedir, Kredi kartı kullanıcıları tarafından merak edilen kullanılabilir müşteri limiti nedir ve kart limiti arasındaki fark nedir sorusu sıklıkla sorulmaktadır. Bankların müşterileri için getirmiş olduğu birçok yenilik olmakla birlikte kullanılabilir müşteri limiti de bu yenilikler arasında yer almaktadır. Kullanılabilir müşteri limitinin avantajı ve müşterilerine sunduğu en büyük kolaylık ise müşterinin var olan aynı bankaya ait tüm kartlarındaki toplam limiti tek bir limit olarak gösterme imkânı sunmasıdır.

Kullanılabilir müşteri limiti ile kart limiti arasındaki fark müşteri limitinin aynı bankaya ait olan kartların hepsinin toplam limiti iken kart limiti bankaya ait olan tek karttan her birinde sahip olunan limiti ifade eder. Çoğu bankada kullanılan ve yeni gelişen bu özellik sayesinde de müşteriler ödemelerini ve kart limitlerini daha basit ve kolay bir şekilde takip edeceklerdir. Müşteri limiti hakkında merak edilen diğer bir konu ise ek kart limitlerinin de müşteri limiti uygulamasına dâhil olup olmadığıdır. Çoğu banka müşteri limitine ek kartlarla yapılan işlemleri de dâhil etmektedir ve karttan gerçekleştirilecek işlemler veya çekilecek para kullanılabilir müşteri limitinden düşecektir. Tüm karttaki limitlerin toplamı olan kullanılabilir müşteri limiti tek bir karttan kullanılmayacağı gibi limitler ancak kartlardan ayrı ayrı olacak şekilde kullanılmaktadır.

Kredi Kartı Limiti Nasıl Yükseltilir?

Kredi kartı limiti artırılması veya yükseltilmesi için yapılacak birkaç yol mevcuttur. Kredi kartı limitinin yükselmesi adına yapılacak ilk işlem bankaya başvuru yapmaktır mobil bankacılık hizmeti ile de yapılabilecek işlem için banka tarafından belirli şartlar konulmaktadır. Kredi kartı limiti yükseltmek gelir durumunun iyileştiğine ve arttığına dair belge istenmektedir ancak gelir durumunun iyileştiğine dair belge veya gelir durumunda iyileşme yoksa kredi kartı limiti yükseltmek için kredi notunun artmasına yönelik işlemler yapılması gerekmektedir. Kredi kartı limiti arttırmanın en önemli yolu olan kredi notunun yüksek olması kredi kartı limiti arttırma başvurusuna olumlu katkı sağlayacak işlemin kolaylaşmasına katkıda bulunacaktır.

Kredi Notu Nasıl Yükseltilir?

Kredi notu yükseltmek için müşteri borçlarını henüz gecikmeye düşmeden zamanında ödemeli ve bankalara ekonomik durumunun iyi olduğunu göstermelidir. Bunu sağlamak adına yapılacak en etkin yollardan birisi ise kredi kartı için bankaya otomatik ödeme talimatı vermek olacaktır böylelikle hesap aktif olacaktır ancak bu işlemi yapmayacak olsanız dahi kira veya çeşitli fatura ödemelerini kart üzerinden gerçekleştirerek bankadaki işlem kapasitenizi arttırmış olacaksınız. Kredi notu yükselten bir diğer duru ise karta yüksek miktarda olan nakit girdisi ve çıktısı olacaktır bu sayede bankanın müşterisine olan güveni artacaktır. Borçların zamanında ödenmemesi veya sadece asgari tutarının ödenmesi ise müşterinin kredi notuna olumsuz etki sağlayacaktır kredi notunun düşmesine neden olacaktır bir diğer önemli tavsiye ise kullanılmayan kartların kapatılması yönündedir kapatılan kredi kartları kredi notunun düşmesini engelleyecektir.