Abur cubur tarzı yiyeceklerde bulunan yüksek miktarda yağ ve şeker, hızlı kilo artışıyla birlikte obeziteye sebep olmakta. Bu tarz paketli gıda tüketimini azaltmak onun yerine daha sağlıklı ara öğün ve atıştırmalıklar tüketmemiz sağlık açısından bizlere oldukça fayda sağlamakta. Hem vücuttaki şeker oranını dengelemek hem de yüksek tokluk hissiyatı veren bir tarifle sizlerleyiz.

Kakolu Yulaf Topları

Malzemeler

1,5 su bardağı yulaf kepeği

1 adet orta boy muz

4 yemek kaşığı dövülmüş fındık

7 adet hurma

3 adet gün kurusu kayısı

1 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı süt

2 çay kaşığı tarçın

Hazırlanışı;

Bir kâsenin içerisine hurma ve sıcak suyu koyup 6-7 dakika beklettikten sonra suyun içinden hurmaları çıkarın, Yumuşayan hurmaların çekirdeklerini çıkarın ve rondo makinesinin içerisine koyun. Gün kurusu kayısıları minik minik doğrayın ve randonun içerisinde olan hurmalarla birleştirin. İlk önce çektiğiniz bu karışıma muz ve süt’üde ekleyip tekrar rondodan geçirin. Ardından içerisine yulaf kepeği, tarçın ve kakao ilave ederek birkaç kez daha rondoyu çalıştırın. Son olarak içerisine fındıkları ekleyerek bir kaşık yardımıyla birbirine geçmesini sağlayın. Şekil vermek için, elinizi hafifçe ıslatın ve hazırladığınız harçtan minik parçalar alarak yuvarlayın. Tüm harca bu işlemi uygulayın ve bittikten sonra bir tabağa alın ve buzdolabında soğumaya bırakın. 2 saat sonra dolaptan çıkardığınız minik yulaf topları yemeye hazır olacak.

Afiyet olsun…

Tarif 10 porsiyona göre hazırlanmıştır. 1 porsiyonu 89 kkal olup 2.45 gram protein, 12.2 g karbonhidrat ve 4.4 gram yağ içermektedir.

Funda Güneş