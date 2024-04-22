Yalan bile olsa, şans şans mıdır? Diziye de uyarlanan bu seride, bir aşkı yalan olduğunu bilmesine rağmen gerçeğe döndürmeye çalışan hayalperest Nao’nun hikayesine tanıklık edeceksiniz. Nao’nun Satomura’yı elde etme yolculuğunda çok eğlenecek, iç yolculuğunuza çıkacak ve bolca taktik öğreneceksiniz… “İddiayla Başlayan Veda Aşkı 1” Athica Yayınları’ndan çıktı.

“İddiayla Başlayan Veda Aşkı 1” arka kapak yazısı:

Soğuk ve işini ciddiyetle yapan Nao Yoshinaga işyerinde “Buzların Demir Leydisi” olarak bilinmektedir. Bir gün Nao, platonik aşkı Satomura’nın zorla kendisiyle ilgili bir iddiaya dahil olduğuna tanıklık eder!

“Ama bu benim için bir şans değil mi?” İkilinin bir iddiayla başlayan aşkında neler olacak?