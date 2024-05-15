UV ışınları, klor, kum, deniz tuzu ve tabii ki boyanan saçların korkulu rüyası, renk bozulmaları. İşte bütün bu sorunların çözümü aslında bir kaç ürün ile sorun olmaktan çıkarmak mümkün.

1- Kerastase, Güneş Sonrası Besleyici Şampuan

İçeriğindeki savunma ve UV filtreleri ile saçlarınızı güneşin zararlı ışınlarından korumakla kalmayıp, nem dengesini hapsederken aynı zamanda parıldayan saçlara sahip olmanızı sağlıyor.

2- John Frieda, Detoks Etkili Onarıcı ve Besleyici Bakım Maskesi

Her gün işlem gören saçlara sahipseniz yalnızca şampuan yeterli olmayabilir. Düzenli olarak maşa ve düzleştirici kullanımı saçlarda ciddi miktarda hasara yol açıyor tabii bunun başlıca sebebi yüksek ısı! Yaz aylarında oldukça fazla maruz kaldığımız güneş ışınları işlem görmüş saçlarla birleşince felakete yol açabiliyor. Ama bu maske, saçınızda 3-5 dakika bekledikten sonra sanki hiç işlem yapılmamış gibi yumuşacık saçlarınıza tekrar kavuşmanızı sağlayacak.

3- Klorane, Ylang Ylang Ekstreli Güneş Saç Bakım Yağı

Yağ olması sizi korkutmasın. Oldukça hafif yapılı bir bakım yağı olan bu ürün, içeriği ile adeta hayat kurtarıyor. İçinde bulunan Ylang Ylang balmumu bütün saçlarınızı koruma etkisi altına alarak sadece UV ışınlarından değil klor, deniz tuzu, kum gibi çevresel faktörlerden korumakla kalmayıp aynı zamanda saç renginizi de içine hapsederek parlak ve canlı kalmasını sağlıyor.

4- Moroccanoil, Frizz Control Kabarma Ve Elektriklenme Kontrolü

Hafif yapıda olan bu yağ saçlarınızı aşırı nem ve kuruluktan korumaya yardımcı olurken, hafif yapısı nedeniyle saçınızı yatıştırarak kabarmasını önlüyor. Her saç tipi için uygun olan bu yağ tam bir sür çık ürünü olduğu için de hayat kurtarıyor.

Kullandığımız ürünlerden ziyade saçımıza hangi tokaları kullandığımız ve hangi fırçalar ile taradığımız da çok önemli. Saç tellerinizi koparan bütün tokalardan uzak durmak kendinize yapacağınız en büyük iyiliklerden biri olacaktır. Saç fırçalarına gelince de bu yazıyı okuduktan sonra yapacağınız ilk adım, yine saçları yolan, koparan tüm taraklarınızı çöpe atmak olabilir.

Melike Şanlı