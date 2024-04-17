Türkiyede ki ekonomik sıkıntıların yansıması olarak, son günlerde tüm kadınların yakından takip ettiği üzere aslında temel bir ihtiyaç olan hijyenik pedlerden alınan %18 oranında katma değer vergisi nedeniyle 30 TL alınan kadın pedleri 85 TL’ye kadar yükselmiş durumda. Lüks değil bir ihtiyaç olan hijyenik pedlerin ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik açısından maliyetli oldukları tüm dünya tarafından biliniyor.

Dünya genelinde kadın sağlığı ve daha sürdürülebilir amaçlar doğrultusunda, kullanımı yükselişe geçen Menstrual kaplar yani regl kapları ise tek seferlik alımla ömür boyu kullanım sunan çevre ve bütçe dostu sürdürülebilir bir çözüm. Çevresel ve ekonomik kaynakların günden güne tükendiği günümüzde sürdürülebilir çözümlerle neler yapabiliriz aslında daha çok bu soruya odaklanmak geleceğe dönüp yatırımımız olacak. Regl kaplarına detaylı bir bakış…

Dünyada ve özellikle Türkiye’de hijyenik pedlere ulaşmanın artık ekonomik anlamda lüks olduğu gerekse de çevre dostu olmaması nedeniyle birçok insanın artık kullanımını azalttığı değiştirilebilir regl ürünleri yavaş yavaş yerini son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlanan adet kaplarına bırakıyor. Adet kupası da denilen ve tamamen ekolojik ürünler olan yeniden kullanılabilir menstrual kaplar bir tür yeniden kullanılabilir kadın hijyen ürünü. Bu kap, adet sırasında sıvıyı hapsederek dışarıya sızmasını önleyecek bir formda dizayn edilmiş. Genellikle kauçuk veya silikondan yapılmış küçük, esnek, huni şeklinde olan bu kapları diğer hijyen ürünleri gibi sık sık değiştirmeye gerek yok. Kap, diğer hijyen ürünlerine nazaran çok daha uzun süre kullanılabiliyor. Adetin yoğunluğuna bağlı olarak uzmanlar her 10 saatte bir muhakkak kabı çıkartıp, sıvının boşaltılmasını ve ardından yıkayarak hijyenik bir kapta diğer bir regl periyoduna kadar saklayabilirsiniz.

Nasıl Kullanılır?

Sürdürülebilir adet kapları vajinaya yerleştiriliyor. Küçük, çan şeklindeki bir kap vajinanın duvarını sarıyor ve adet kanını rahimden toplayarak dışarı sızmasını engelliyor. Menstrüel kaplar 5 yıla kadar kullanılabiliyor fakat adet kabı kullanılırken temizlik son derece önemli bir detay. Saklama koşullarına da bir o kadar dikkat etmek gerekiyor. Menstrüel kaplar tıpkı tamponlar ve hijyenik pedler gibi farklı boyutlarda satıldığından kendinize uygun menstrüel kap ölçüsünü bulmak için bazı detayları göz önünde bulundurmalısınız.

Not!

Yaşınıza ve doğum geçmişinize göre adetinizin yoğunluğu değişmektedir, Vajinal yolla doğum yapmamış 30 yaşın altındaki kadınlar için genellikle daha küçük kaplar öneriliyor. Vajinal yolla doğum yapan veya regl periyotları yoğun geçen 30 yaş üstü kadınlar için daha büyük boyutlar tavsiye ediliyor. Menstrüal kabı biraz kaygan hale getirerek kullanmak süreci kolaylaştırarak, vücudunuz kısa sürede menstrüal kaba alışmasını sağlayabilirsiniz.

Funda Güneş