Harry Styles, yeni şirketi Pleeasing‘in ardından NFT dünyasında da kendine bir yer edindi.

Güncel dijital moda evreninde NFT‘ye dönüştürülen parçaların sayısı yükselişteyken, Harry Styles‘ın belki de tüm sosyal medya platformlarında viral olarak ikonikleşmiş çok renkli hırkası da bu çembere girenler arasında.

TikTok’ta #harrystylescardigan bugüne kadar 87,3 milyon kez izlenirken, hırkanın yaratıcısı JW Anderson orijinal kalıbı web sitesinde dahi yayınladı. Ve ardından bu hırka, bir NFT şeklinde yeni bir hayat kazandı.

Hırka üzerine gerçekleşecek müzayedenin şanslı galibi ne yazık ki hırkası fiziksel olarak giyemeyecek, ancak sanal dünyada bu görünümü elde edebilecek.