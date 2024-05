Lug Von Siga X DeFacto bir yandan estetiğin sınırlarını zorlarken diğer yandan doğanın kırılgan güzelliğine bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Gül Ağış, Lug Von Siga’nın yaratıcı direktörü ve kurucusu olarak markasının temel ilkesi olan sürdürülebilirlik felsefesini bu iş birliğinde de taçlandırıyor. Lug Von Siga X DeFacto koleksiyonu, bir yandan doğanın bütünsel güzelliğini kutlarken diğer yandan iklim değişikliğiyle mücadelenin önemine ışık tutuyor.

Koleksiyon, doğanın içsel ritmiyle uyumlu olarak tasarlanmasıyla dikkat çekiyor. Kaybolmaya yüz tutmuş arıların ve polenlerin büyülü dünyasından ilham alınarak, her bir parça özenle işlendiğine değiniliyor. Çiçek baskılı motifler ve el işçiliğiyle işlenmiş polenleri simgeleyen boncuklar, sadece moda sahnesiyle değil aynı zamanda Antakya’daki kadınlara istihdam sağlayarak sosyal sorumluluk bilinciyle de örtüşüyor. Koleksiyon, göz alıcı tasarımlar sunarken aynı zamanda sürdürülebilir malzemelerin önemini de vurguluyor. Arıların çiçeklere taşıdığı polenler sayesinde tamamlanan yaşam döngüsü, bu koleksiyonun her parçasında görülebilir bir estetik ve anlam bütünlüğü sağlıyor. Gül Ağış’ın imzasını taşıyan bu koleksiyon, sadece kıyafetlerle sınırlı kalmayarak geniş bir yelpazede şıklık sunuyor. Midi ve maxi elbiselerden rahat alt üst takımlara, bol paça pantolonlardan zeytin dersinden üretilen vegan terliklere kadar her zevke hitap eden parçalar, modanın çeşitliliğini ve sürdürülebilirliğin gücünü sergiliyor. Koleksiyonun zarif detayları, doğal malzemelerin ve özel işlemelerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan benzersiz bir denge sunuyor. Bu denge, sürdürülebilirliğin ve estetiğin mükemmel bir uyum içinde olduğunu kanıtlıyor.

DeFacto mağazalarında, online platformlarda ve mobil uygulamada moda tutkunlarıyla buluşan Lug Von Siga X DeFacto koleksiyonu, sürdürülebilirliğe adanarak estetiğe bir övgü niteliği sunuyor.