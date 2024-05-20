Yapımını Inter Yapım’ın, uluslararası dağıtımını Inter Medya’nın üstlendiği Sayara’nın yönetmen koltuğunda Can Evrenol oturuyor. Senaryosu da Can Evrenol tarafından kaleme alınan filmin oyuncu kadrosunda Duygu Kocabıyık, Emre Kızılırmak, Özgül Koşar yer alıyor.

Kana susamış bir intikam hikayesi

Türkmenistanlı sessiz bir spor salonu temizlikçisi olan Sayara’nın kız kardeşinin, kontrolden çıkarak caniye dönüşen bir arkadaş grubu tarafından öldürülmesinin ardından başlayan intikam hikayesi oldukça sert görüntülere sahne oluyor.

Cannes’da seyirciler Sayara’ya dikkat kesildi

Sayara’nın Cannes Film Festivali’ndeki gösterimi 18 Mayıs Cumartesi akşamı Cinema Olympia 3’te gerçekleştirildi. Inter Medya ekibi ve yönetmen-senarist Can Evrenol’un katılımıyla gerçekleşen gösterimde katılımcılar filme dikkat kesildi.

Gösterim sonrasında seyircilerin ‘İnanılmaz’, ‘Fantastik’ şeklinde yorumda bulunduğu Sayara, yoğun ilgi gördü. Filmin türünün meraklıları tarafından tamamı doldurulan salonda soluksuz dakikalar yaşandı. Gösterime pek çok farklı ülkeden festival konuğu katılım gösterdi ve Sayara farklı festivallerden davetler aldı. Birçok basın mensubu ve alıcı gösterim sonrasında Can Evrenol ile görüşmek isterken, izleyiciler de kendisi ile beğenilerini paylaştı.

Dünya prömiyerini geçtiğimiz ay İstanbul Film Festivali’nde ‘Mayınlı Bölge’ kapsamında gerçekleştiren Sayara, uluslararası prömiyerini Cannes Film Festivali ‘Fantastic Gala’ çerçevesinde yaptı. İstanbul Film Festivali’nde Sayara’nın her iki seansının da biletleri satışa çıktığı üçüncü günden tükenmişti. Sinema dağıtımı A90 tarafından gerçekleşen Sayara, Türkiye’de 21 Haziran tarihinde vizyona girecek.