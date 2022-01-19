Genç ve başarılı şarkıcı Rana Türkyılmaz ile hayatına ve müziğine dair ve günlük yaşamını da içine alan samimi bir röportaj gerçekleştirdi Buyurun bu keyifli söyleşiye…

Rana seni öncelikle tanıyabilir miyiz? Rana Türkyılmaz kimdir?

Ben Rana Türkyılmaz, kendimi bildim bileli müzik hep hayatımda, şarkı söylüyorum, beste yapıyorum ve tüm bunların yanında sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyorum. Ayrıca insanlar ile iletişim halinde olmak beni müzik yapma konusunda en çok motive eden şeylerden biri.

“Aklımıza ilk gelen kelimelerden şarkı yaptık”

Alamet şarkısını yayınladın. Hikayesinden bahsedebilir misin? Şarkı kime ait?

Şarkı bana ait. Alamet’in hikayesi ise yakın arkadaşım olan aynı zamanda gitar çalan Haktan ile sohbet ettiğimiz sırada biz neden şarkı yazmıyoruz dedik ve aklımıza ilk gelen kelimeleri kullanarak yazım sürecini başlattığımız bir şarkı oldu.

Sosyal medyada paylaşımların ile büyük beğeni alıyorsun. Ne zamandan beri bu süreç devam ediyor?

Sosyal medya içeriklerimi 2020 yılının başlarında üretmeye başladım. Daha öncesinde çekip yayınlama cesaretini bulamadığım birçok içerik vardı. Ama karantina sürecinden sonra, kimseyle iletişim halinde değilken cesaretimi topladım ve çektiğim içerikleri yayınlamaya başladım. Daha sonrasında çektiğim videoların beklentimin çok üzerinde etkileşim aldığını fark ettim. Zaten çok sevdiğim bir uğraş olduğundan yayınlamaya devam ettim.

“Rock dünyasının kadın vokali”

Rock müzik dünyasının kadın vokali olarak görüyorlarmış seni. Bu konuda iddialı mısın?

İddialıyım… Şaka bir yana, bunun için çok çalışıyorum ve umarım yaptığım şeylerin karşılığını gelecekte alırım.

17 yaşındasın, daha yolun başı ama emin adımlarla gelen biri var. Kariyerini nasıl inşa etmek istiyorsun?

Aslına bakarsanız, bir üniversite planı aklımda var. Müzik her ne kadar benim için hem meslek hem hobi olsa da, kendimi tek bir alanla sınırlamak yerine birden fazla şeyde başarılı olmayı çok istiyorum. Öncelikli hedefim konservatuara girmek. Onun dışında kariyer planı olarak cevaplamam gerekirse, hedefim; “Rock dünyasının kadın vokali” olarak görülmek.

“Kendimi bir moda kalıbına koymayı sevmiyorum”

Gelelim sosyal hayatına. Boş zamanlarında neler yaparsın?

Müzik ve okul zamanımın çoğunu aldığı için ekstra bir faaliyet yapamıyorum. Ama bulduğum boş vakitlerimde, elimden geldiği kadar, arkadaşlarıma vakit ayırmayı ve kendimi geliştirecek şeylere yönelmeyi tercih ediyorum.

Makyajında olmazsa olmazların var mı? Belirli bir stil üzerinden mi gideceksin?

Kesinlikle var. Eyeliner, güneş gözlüğü ve kırmızı ruj imajımı tamamlayan şeylerden üçü. Genel olarak kendimi bir moda kalıbına koymayı sevmiyorum. Kendimi neyin içinde güzel hissediyorsam onu giymeye çalışıyorum.

Çantanda neler var?

Her zaman bir not defteri ve kalem var. Minik bir makyaj çantası, minimum 2 güneş gözlüğü, cüzdanım, asla yanımdan ayırmadığım kulaklığım ve o sırada okuduğum kitap.

Gardırobunun olmazsa olmazı nedir?

Gardırobum genellikle siyah parçalardan oluşuyor. Olmazsa olmaz olarak söyleyebileceğim şeyler; ceketlerim ve ayakkabılarım.

Kısa Kısa

En sevdiği renk; Siyah.

En sevdiği yemek; Dondurma.

En sevdiği film; La La Land.

En sevdiği kitap; Roger Ackroyd Cinayeti