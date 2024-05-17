Ünlüler, her zaman bakımlı ve kusursuz görünen ciltleriyle bizi büyülüyor. Nasıl bu kadar güzel olduklarını merak ederken bazı ünlüler kendi güzellik sırlarından ve rutinlerinden yola çıkarak yarattıkları güzellik markalarını bizlere sunuyor. Kendimizi ve cildimizi olduğu gibi sevmemiz konusunda bizi motive eden bu ünlüler aynı zamanda da kendi güzellik sırlarını bizlerle paylaşıyor.

Kim Kardashian – KKW Beauty

Kim Kardashian güzellik sektörüne yön veren isimler arasında bir numara. Uzun yıllardan beri bu sektörün içinde olan Kardashian, gün geçtikçe ürünlerini çoğaltmaya ve profesyonelleşmeye devam ediyor. En başında sadece kontür ve aydınlatıcı stickleriyle sektöre giriş yapan yıldız şimdi ise aklınıza gelebilecek her türlü makyaj malzemesini üretiyor. Ayrıca KKW Beauty ürünleri tam olarak Kim Kardashian’ın özel bir geceye ve kırmızı halıya hazırlanırken uyguladığı güzellik sırlarından yola çıkarak tasarlanıyor.

Rihanna – Fenty Beauty

Güzellik sektörü ve ünlü kelimeleri yan yana gelince aklımıza gelen ilk isimlerden biri de tabii ki Rihanna oluyor. Sektöre yön veren isimler arasında en başlarda olan Rihanna 2017 senesinden beri Fenty Beauty ile büyümeye devam ediyor. Kim Kardashian’ın KKW Beauty’si gibi ilk başta kontür stickleri ile gündem olan Rihanna, makyaj sektörünün en kaliteli malzemelerini üreten bir isim haline geliyor. Farklı cilt ve dudak tonlarına göre ürettiği rujlarla güzellik sektörüne yön vermeye devam ediyor.

Kylie Jenner – Kylie Cosmetics & Kylie Skin

Kylie Jenner’ın 2015 yılında kurduğu Kylie Cosmetics satışa çıkar çıkmaz makyaj sektörünün en başına geçmişti. O dönem popüler olan likit mat ruj ve dudak kalemi modasına yön veren Kylie, geçtiğimiz aylarda Kylie Skin cilt bakımı markasını satışa çıkardı ve oldukça ses getirdi. 6 üründen oluşan set neredeyse herkes tarafından çok beğenildi. Bu dönemin de kusursuz cilt ve “clean girl” modasının nabzını tutan Kylie, gün geçtikçe büyümeye devam ediyor.

Selena Gomez- Rare Beauty

Selena Gomez, takipçilerini kendilerini oldukları gibi sevmeleri için her gün motive ediyor. Rare Beauty adı altında çıkardığı cilt bakımı ve makyaj ürünlerini de takipçilerinin beğenisine sunuyor. Çoğu kişi tarafından oldukça beğenilen ve kaliteli bulunan Rare Beauty her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Millie Bobby Brown- Florence by Mills

Stranger Things dizisi ile ünlenen ve kalbimizi kazanan oyuncu Millie Bobby Brown, genç yaşında bir sürü başarıya imza attı. 15 yaşında kendi güzellik ve cilt bakım markasını kuran genç oyuncunun çıkardığı ürünlere herkes hayran kaldı. Güzellik sektörüne kendi kuşağının, yaşıtlarının gözünden bakan Millie, markası ile hem yaşıtlarına hem de büyüklere hitap eden ürünler çıkardı. Bu hareketi ile de güzellik sektörüne yön veren ünlü isimler arasında yerini aldı.

Jessica Alba – Honest Beauty

Güzel oyuncu Jessica Alba tarafından 2011 yılında kurulan Honest Beauty, yüksek performanslı makyaj ve cilt bakım ürünleriyle raflarda yerini alıyor. Güvenli ve temiz makyaj ürünleri satan bu marka yıllardır çok seviliyor. Gün geçtikçe büyümeye devam etmesinin yanı sıra, kült makyaj markalarıyla aynı kefede değelendiriliyor.

Selin Altıok Uyar

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