Son olarak Jet Sosyete dizisiyle ekranlarda olan Gülse Birsel uzun bir aranın ardından yeni dizi projesiyle hayranlarına sürpriz yapacak.

Geçtiğimiz aylarda dijital bir platformda yayınlanacak olan yeni komedi dizisinin hazırlıklarına başladığını duyuran Birsel, 4. diziyle ilgili ilk defa konuştu. Yeni dizinin hazırlıklarını tam gaz sürdüren Birsel, Masa dergisine verdiği ropörtajda şu ifadeleri kullandı:

“8 bölümlük bir komedi dizisi. Dijital bir platforma. Sitcom değil, yani stüdyoda gülme efektli vs değil, gerçek mekanlarda. Güzel bir oyuncu kadrosu planlanıyor. Yazın çekim olur gibi düşünüyoruz. Ama senaryo yazımı aşamasındayım şu an. Güncel bir hikaye. Başka bir ipucu veremiyorum.”