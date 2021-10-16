Defne Samyeli Kızı Derin Talu Hakkında Konuştu

Şarkıcı Defne Samyeli Bebek’te yemek yerken görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Samyeli, aşk hayatı ve sosyal medyadan gelen arkadaşlık istekleri hakkında konuştu. Öte yandan kızları Derin ve Deren’in sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflarla ilgili çarpıcı açıklama yaptı.

“DM yoluyla yürümek nedir?”

Defne Samyeli, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Aşk hayatında bir süredir yalnız olan ve sosyal medya üzerinden gelen arkadaşlık teklifleri hakkında konuşan şarkıcı,

Defne Samyeli sosyal medyadan aldığı arkadaşlık teklifleri için, “Bu tarz şeyler bana çok sinsice gibi geliyor, DM yoluyla yürümek nedir? Sosyal medyayı çok ciddiye almıyorum” dedi.

“Hepimiz kırmızı çizgilerimizi biliyoruz”

Güzel şarkıcı kızları Deren ve Derin’in sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ile ilgili sorulara ise, “Benden miras kalan ün için onları kısıtlayamam, ne giymek istiyorlarsa, onu giyebilirler. Hepimiz kırmızı çizgilerimizi biliyoruz” yanıtını verdi

“Çok iş olsun çalışalım”

İşte Defne Samyeli’nin sorulara verdiği yanıtlar,

“Çok iş olsun çalışalım. Malum hepimiz uzun zamandır yatıyorduk, şimdi şikayet edecek değiliz.”

“Ben dekolte giyinmeyi seviyorum, sahne de kaldırıyor. Sahnede yakışanı giymeye çalışıyorum.”

“Tatiller, taşınma süreçleri falan çok hareketli bir dönem yaşadım.”

“Şükür ki ev konusunu çözdüm. Yakın zamanda yeni evimi buldum, artık rahatladım. Aramızdaki davalarımız sonuçlandı, anlaşarak geri çektik. Kısaca aramızda sulh yaptık. Şu anda eve taşınma aşamasındayım.”

“Arkadaşlar bu tarz şeyler bana çok sinsice gibi geliyor, DM yoluyla yürüme nedir? Bunun adı çok garip geliyor. Sosyal medyayı çok ciddiye almıyorum. Sosyal medya platformları hayatımı yansıtan alanlar değil. Gizli takip ettiğim birileri yok, sahte hesaplarım falan da yok. Çok fazla vakit harcadığımız zamanlar oluyor, orada geçen süre zarfında kendim için faydalı ne yapabilirim diye düşünüyorum. Başkasını çok merak etmiyorum, hayatımda ben merkezli birisiyim.” ifadelerini kullandı.

“Ben arkadaşlarımla sosyal hayatıma devam ediyorum. Saklanacak ya da gizlenecek bir durumda, yalnız ve küskün değilim. Ben dünyayı dolaşmak, görmediğim yerleri görmek istiyorum. Hayatıma yeni şeyler katmak istiyorum.”