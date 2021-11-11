Zafer Algöz’den dikkat çeken açıklama: Kaliteli oyuncu her zaman iyi kazanır

Usta oyuncu Zafer Algöz, geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Bir ayakkabı mağazasına giren oyuncu, mağaza sahibi arkadaşı ile kahve içti. Konuşma esnasında Algöz’ün oyuncularla ilgili yaptığı açıklama dikkat çekti.

“Kaliteli yapımlar, kaliteli isimlerle oluyor”

Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği Netflix için çekilen ‘Erşan Kuneri’ dizisinin 2022 yılının Nisan ayında yayına gireceğini söyleyen Zafer Algöz, dijitale iş yapan oyuncuların yeterince kazanıp kazanmadığı sorusuna dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Usta oyuncu kaliteli oyuncuların iyi kazandığını belirterek “Orada istediğin zaman seyrediliyorsun. Kaliteli yapımlar kaliteli isimlerle oluyor. Kaliteli oyuncularla çalışmak istiyorsan, kaliteli oyuncu iyi para eder her zaman. Şartları böyle bu işin” ifadelerini kullandı.

“Kimse onu Beşiktaş’tan gönderemez”

Tuttuğu takım olan Beşiktaş’ın Süper Lig’deki durumuna değinen Algöz, “Sergen’in kredisi bitmez. Kendisi istemedikçe kimse onu Beşiktaş’tan gönderemez. Geçen sene ligin son sekiz haftasını 11 oyuncuyla tamamladı” dedi.