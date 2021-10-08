Kemerburgaz Kent Ormanı’ nda Gerginlikten Uzakta: Üçüncü Mekan

Yazı Berfin Atbaş

Ray Oldenburg ve Homi Bhabha’nın mimari teorilerine göre, birincil mekanlar evimiz, ikincil mekanlar iş yerlerimiz, üçüncül mekanlar ise sosyalleştiğimiz ve diğer alanların gerginliğimizden uzaklaştığımız yerlerdir. ‘Üçüncü Mekan’ adı da bu teoriden gelmektedir. İstanbul’un en büyük ormanlarından biri olan Kemerburgaz Kent Ormanı’nda devreye alınmış kamusal bir alan olan Üçüncü Mekan, sokak pazarları, tasarım atölyeleri, söyleşiler, spor etkinlikleri gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak şekilde tasarlanmış bir meydandır. Mekanda genç şef Kuzey Taran’ın mutfağı, mimar Elif Çeçen ve Zeynep Tümertekin ’in yönettiği tasarım atölyesi, konser ve söyleşiler için bir meydan ve sahne alanı yer almaktadır.



Amaç, şehir ormanının ortasında iyi bir kamusal alan yaratmak, mekanı dönüştürerek Türkiye’deki açık hava alanlarına ve kamusal meydanlara olan bakış açısını değiştirerek, sosyal etkileşimi arttırmaktır. Bunun için, inşaatta geri dönüştürülmüş ve geri kazanılmış malzemelerin kullanılması, meydanın mevcut zemin taş malzemesinin yeniden yapılandırılması gibi yöntemler ve kullanılan mobilyaların geri dönüştürülmüş veya geri kazanılmış olması; aynı zamanda mutfak tarafında artık olarak adlandırılan malzemeleri de diğer alanlarda olduğu gibi geri dönüşüme atıp, bu yöntemle yeni malzemeler üretilmesi ve kullanılması bu projenin temel aldığı prensiplerindendir. Tamamen sürdürülebilir yaşamı amaçlayan bir projedir.