Türkücü Ceylan Avcı, Klip Çekimi İçin Hastanelik Oldu

47 yaşındaki Ceylan, Müslüm Gürses’in en çok dinlenen parçalarından biri olan ‘Senin Kadar Hiç Kimseyi Sevmedim’ şarkısını yeniden seslendirdi. Şarkının klip çekimi için Maslak’ta bir stüdyoda dekor ev su altında bırakıldı. 1.5 ton su ve 2 ton kum kullanılan çekim, toplamda 12 saat sürdü.

İşte Ceylanın hastanelik olduğu klipten görüntüler;

Ceylan aynı zamanda Instagram hesabından paylaştığı kısa bir video ile klibinin çıkacağı tarihi takipçileriyle paylaştı.