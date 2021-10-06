Sonbaharın Gözdesi: Salaş Tarzlar

Sonbahar parçalarını yazın klasikleriyle birleştirip Cozy görünümler yaratmanın tam zamanı!

Yazı Bilge Şahbaz

Yaz sıcakların yavaş yavaş yerini rüzgarlı havalar bırakıyor. Dolaplardan yazın klasik parçaları t-shırtlerı, şortları kaldırma zamanı gelmiş gibi dursa da durum pek de öyle değil! Yapmamız gereken tek şey bu parçaları mevsimin ruhuna uydurmak. Markaların yeni sezon defilelerinin yaydığı atmosfer sonbahar ve kış sezonunun yaz parçalarıyla çok renkli ve salaş geçebileceğinin mesajını verdi bile.

Mevsimin imza parçaları kabanlar, pantolonlar, triko ve örme kazakların yaz parçalarıyla birleşimiyle sezon trenlerinden salaşlığı yakalamak bu sezonda görünümlere rahat şıklığı getirecek gibi gözüküyor. Ünlü it-girlerin radarına çoktan giren günlük cozy/salaş tarza ulaşmak için yapmanız gereken tek şey ise tişörtlerinizin altına ince bir balıkçı yaka üst ve Birkenstock sandaletlerinizle eşleştireceğiniz kalın çorap kombinasyonları yapmak kadar kolay. İşte düşünmenize yardımcı olacak it-girllerden birkaç kolay, salaş modaya uygun fikir: