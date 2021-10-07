Serenay Sarıkaya Milano’da Fırtına Estirdi

Dünyaca ünlü mücevher markası Bvlgari, Serenay Sarıkaya’nın, markanın Türkiye’deki ilk elçisi olduğunu duyurdu.

Dünyaca ünlü mücevher markası Bvlgari’nin Türkiye’deki ilk elçisi olan başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya’nın pozları çok konuşuldu. Önceki gün yüzü olduğu Bvlgari’nin Milano’da gerçekleşen etkinliğine katılan Serenay Sarıkaya geceye imzasını attı.

Beğeni yağmuruna tutuldu

Sarıkaya, sosyal medya hesabında davetten fotoğraflar paylaştı, güzelliği ilgilerin odağı oldu. Göğüs dekolteli iddialı kıyafetiyle verdiği pozları ‘Hazırsanız başlıyorum’ notuyla sosyal medya hesabında paylaştı. Gece boyunca 2 kıyafet giyen Serenay Sarıkaya’nın ikinci elbise seçimi beyaz mini elbiseden yana oldu. Paylaştığı fotoğraflar beğeni yağmuruna tutuldu, güzel oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.