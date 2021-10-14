Robot Sophia Anne Olmak İstiyor!

Hong Kong’da üretilen Sophia adındaki sosyal robottan yeni bir haber var. Daha evvel kadın hakları savunucusu olduğu açıklayan ve resim yapan insansı robot Sophia’nın sürpriz bir isteği var! Vatandaşlık verilen ilk insansı robot Sophia anne olmak istiyor!

Devrelerinde anne olma isteği yatan ve bebek isteyen insansı robot Sophia, verdiği bir röportajda, gördüğü kadarıyla aile kavramının çok önemli olduğunu söyleyerek, “İnsanların kan bağı dışında benzer duyguları bulabilmesi çok güzel.” ifadelerini kullandı.

2016’da Suudi Arabistan’da düzenlenen Geleceğin Yatırım Girişimleri etkinliğinde Sophia’ya vatandaşlık verildiği duyurulmuştu. Sophia’nın vatandaşlığı 2017’de resmileşmişti. Öte yandan daha önce Sophia’nın yaptoğı bir tablo yaklaşık 700 bin dolara NFT olarak satılmıştı.