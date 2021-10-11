Pop-Punk Geri Döndü!

Sizi geçmişe, çok net bir anıya götürmek istiyoruz. Gençliğinizin en asi dönemindesiniz. Aileniz hatta arkadaşlarınız, hiç kimse sizi anlamıyor. Hayat çok karmaşık. Kötü bir günün ardından okuldan geldiğinizde, sizi anlayan tek şeye yani şarkılara yöneliyorsunuz. Arka planda Linkin Park “Numb” veya Evanescence “Bring Me To Life” çalıyor. İşte o günler çok da geçmişte kalmadı diyebiliriz. Pop-Punk akımı, 2000’lerin gençlik öfkesini dijital kuşağın gündemine yeniden taşıyor.

Zaman geriye mi akıyor?

Hayatın bir döngü olduğuna ve aynı yere tekrar geleceğimize olan inancımızı bir kez daha kanıtlayan pek çok olay oldu bu yıl. Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in 20 sene sonra tekrar bir araya gelip “o ikonik pozu” yeniden vermeleri, Friends furyasının “Reunion” ile taçlanması, Pop-Punk efsanesi Blink 182 grubunun davulcusu Travis Barker’ın şu sıralar Kourtney Kardashian birlikteliğiyle gündemi meşgul etmesi veya yeni dönem Pop-Punkçılarından Machine Gun Kelly’nin Megan Fox dopingli popülaritesi.

Bir dönemin asi gençliği için adeta rehber olmuş bu akımın 20 yıl sonra hayatımıza girmesi konusunda karışık düşüncelere sahip olsak da etkisinin hem müzik hem de moda dünyasında büyük bir trend başlattığını söyleyebiliriz. Pop-Punk modası ise türün müzik stilinden büyük anlamda ilham alıyor. Türün ikonik isimleri Avril Lavigne, Paramore, Green Day hayata karşı isyanlarını yine bir o kadar asi stilleriyle yansıtıyorlardı.

İlham kaynağı: Sokaklar

70’li yıllarda ortaya çıkan Glam punk gençliğinin politik çevreye ve hayata karşı mutsuzluğunu dile getiren akım, özgürlük arzusu ve başkaldırı dürtüsüyle şekillenmişti. Evrensel bir dil olan müzik, bu düşüncelerin kitlelere yayılmasına yardımcı olsa da moda, kişinin özgürlüklerini kısıtlayan her şeye karşı koymanın bir başka aracı oldu. Bu akımın 2000’lerdeki ilk dalgasına şahit olmamış olan Z kuşağı ise farkında olmadan bu stili herkes için erişilebilir kıldı. Köklerini sokağa borçlu olan Pop-Punk türünün stili de elbette sokak modasından gelecekti. Taşlı kemerler, pileli etekler, asi botlar, croptop’lar, grafik detayları tasarlanmış rockçı tişörtler ve file çorap bu tarzı benimsemeniz için gerekli olan basit parçalar.

Z kuşağından inciler

Şu sıralar bulutların üzerinde olan genç şarkıcı Olivia Rodrigo, Good 4 U şarkısı ve klibiyle bizi adeta Avril Lavigne’in “Complicated” dönemine götürdü. Tabii müzik videosunda bir odayı ateşe vermesi oldukça punk bir hareket! Bir bukalemun gibi kılıktan kılığa giren Dua Lipa, Will Smith’in taze şarkıcı kızı Willow Smith ve neredeyse tüm Z kuşağı yıldızlar pop ve punk arasında kalmışlığı tarzlarıyla mükemmel bir şekilde yansıtıyorlar. Hayata karşı isyanını müzik ve moda aracılığıyla yansıtmak isteyenler için Pop-Punk harika bir akım. Size tavsiyemiz uzun bir süredir dinlemediğiniz o şarkıları açın ve gözlerden sakındığınız punk tişörtlerinizi, pileli eteklerinizi giyin. İşte şimdi tam bir Pop-Punkçı oldunuz!