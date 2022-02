Dijital yayın platformu olan Netflix’tehaftalık(24-30 Ocak) en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu. En çok izlenen dizi “Archive 81” olurken, film kategorisinde en çok izlenen, “Babamın Kemanı” oldu.

Netflix’in haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listesi şöyle:

Diziler:

1- ARCHIVE 81

2- ALL OF US ARE DEAD (1.SEZON)



3- KULÜP (2. KISIM)



4- THE WITCHER (2. SEZON)



5- OZARK (4. SEZON)



6- VIKINGS (6. SEZON)



7- THE WOMAN IN THE HOUSE



8- LA CASA DE PAPEL (5. SEZON)



9- NEYMAR: KUSURSUZ KAOS



10- BEN GEORGINA

Filmler:

1- BABAMIN KEMANI



2- THE ROYAL TREATMENT

3- MUNICH – THE EDGE OF WAR



4- DON’T LOOK UP



5- RED NOTICE



6- RECEP İVEDİK 6



7- HARRY POTTER VE FELSEFE TAŞI



8- ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ



9- AYKUT ENİŞTE



10- RECEP İVEDİK 5