Melis Sezen Kaza Sahnesi İçin Özel Ders Almış

Son zamanların en çok izlenen dizileri arasında yer alan “Sadakatsiz”, başrol oyuncularından Melis Sezen’in hayat verdiği Derin karakteri ile Cansu Dere’nin canlandırdığı Asya karakterinin, rol gereği araçla uçurumdan denize düşmesiyle sezon finali yapmıştı. Yeni sezonun başlamasından kısa bir süre sonra Sezen, ilk bölüm için kampa girdiğini ve çeşitli eğitimler aldığını söyledi.

“Sahnenin Çekimine Özel Bir Ekiple Hazırlandım”

Sezen, çekilen kaza sahnesi için meditasyon dersleri gördüğünü ve dalış sahnesi için özel bir eğitim alarak nefes teknikleri ile ilgili çalışmalar yaptığını belirtti.