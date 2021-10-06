Louis Vuitton’un Yeni Yüzü

Squid Game dizisi yıldızı Jung Ho Yeon, Louis Vuitton’un yeni küresel elçisi olarak seçildi.

Yazı: Öykü Bilgin

Louis Vuitton, küresel K-pop grubu BTS’e katılan Squid Game yıldızı Hoyeon Jung’u en yeni küresel marka elçisi olarak seçti. Anlaşma, modelin yayın devinin en popüler oyunlarından biri haline gelen Kore Netflix şovunda başarılı oyunculuk çıkışının ardından geldi.

“Mankenlik kariyerim boyunca birlikte çalıştığım Louis Vuitton ile oyunculuk kariyerime başlamaktan onur duyuyorum. Markanın küresel elçisi olarak ortaklığı dört gözle bekliyorum, ”diyor Jung bir açıklamada. Tasarımcı Nicolas Ghesquière ise şunları ekledi: “Hoyeon’un büyük yeteneğine ve fantastik kişiliğine hemen aşık oldum ve birkaç yıl önce Louis Vuitton’da başladığımız yolculuğun bu yeni bölümüne başlamak için sabırsızlanıyorum.”