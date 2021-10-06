Liseliler İçin En Uygun Kombinler

Yeni sezonda mikro trend olarak karşımıza çıkan kolej stili, lise yıllarına olan özlemimizi sokak stiline taşıyor.

Yazı Ataberk Kaçar

Pilili etekler, süveterler, renk renk fularlar, havalı çantalar… Hatırlar mısınız, okula giderken farkında olmasak da hepimiz aslında kendi kolej stillerimizi oluştururduk. Bu kolej ruhunu yıllar sonra bize yeniden yaşatan “Gossip Girl”ü ise atlamamak lazım. 2007 yılında yayına girdiği günden itibaren stillerimizde söz sahibi olan dizinin kısa bir süre önce başlayan yeni versiyonundaki stiller en az yeni oyuncu kadrosu ve senaryo kadar merak unsuru oldu. Özellikle kısacık saçlarıyla asi bir duruşu olan Jordan Alexander’ın canlandırdığı Julien ve naif, bebeksi havasıyla duru bir güzelliğe sahip Emily Alyn Lind’in hayat verdiği karakter Audrey’nin kolej tarzı günümüzün sokak stiline de ilham kaynağı oluyor. Sokak modasında söz sahibi olan Irina Shayk ise kolej stiline yeni bir soluk getirmeyi başarıyor.

Teneffüs zili çaldı!

İtiraf edelim, hiçbirimiz zannettiğimiz kadar masum değiliz! Her teneffüs zili çaldığında, en yakın arkadaşınızla kantin kaloriferine yaslanıp dedikodu yaptığınızı biliyoruz! İyi hissetmediğiniz günlerde bile sırf flörtünüzle göz göze gelme umuduyla yaptığınız şık kombinler, sınıfı pekiyi ile geçmeniz için yeterli miydi peki? Yoksa kombinlerinizden dolayı bütünlemeye kalanlardan mıydınız? Güzel haberi daha fazla bekletmeden verelim, artık sınıfı takdir belgesiyle geçebileceksiniz!

Kolej stilinde süper kahraman görevi, her ihtiyacımızda sorgusuz sualsiz yanımızda olduğu için beyaz gömleklere ait. Üstünüze alacağınız jean veya kolej ceketi ise günü kurtarmanıza yardımcı olurken, sizi okulun en stil sahibi insanı unvanına bile yükseltebilir! Durum böyleyken, gömlek ceket ikilisini ister pilili mini etekle isterseniz de pantolonla kombinleyebilirsiniz. Ayakkabı seçiminiz ise size kalmış, ancak klasik oxford ve loafer’lar bu stilin vazgeçilmezi diyebiliriz. Çünkü günümüz modasında artık şık olmak kadar rahat olmak da önemli!

Pilili ekose desenli eteğinizi neredeyse görünmez kılacak kadar uzun olan beyaz gömleğinizi aynı zamanda sezonun bir diğer yıldız parçası olan renkli ve desenli süveterler ile stilinizi biraz daha cüretkar kılabilirsiniz. “Preppy” yani okullu cici kız havanızı bu sayede seksi ama umursamaz tavra sahip bir kombinle kırmanız an meselesi.

Son rötuşlar

Kombininize son dokunuşu yapmak içinse en son karar vereceğiniz şeyler ise tabii ki boynunuza ya da saçınıza takacağınız fularlar, çanta ve çorap seçiminiz. Birbirinden şık desenli fularlar beyaz veya batik desenli çoraplarınızla uyum sağlarken, sırt çantası ya da shopper modeli büyük bir çantayla kolej stilini sokağın hareketli ruhuna kolayca adapte edebilirsiniz.