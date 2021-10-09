Lacoste’dan 2022 İlkbahar Yaz Koleksiyonu

Paris Moda Haftası tüm hızıyla devam ederken markaların koleksiyonları da bir bir moda dünyasına tanıtılıyor. Lacoste, 2022 İlkbahar Yaz Koleksiyonu için düzenlediği defilede birbirinden güzel kıyafetleri tanıttı.

2022 İlkbahar Yaz Koleksiyonunda; hareket, hafiflik ve işlevsellik ruhunu çok önemsediğini bir kez daha gösteren Lacoste, spor üniformalarının gündelik hayatla olan bağlantısını göz ardı etmeyen koleksiyonuyla kentte yaza modern bir yön vermek için performans ve estetik arasındaki çizgileri bulanıklaştırıyor.

Şort takımlar neopren pike jarseden, pileli tenis etekler buzlu pastel kauçuktan, Lacoste pololar ise baskılı fileden yeniden tasarlandı.