Hepimizi oldukça üzen bu durum far paleti başta olmak üzere bütün toz yapıdaki makyaj malzemeleri için korkunç bir kabus ama durun! Çöpe atmanıza gerek kalmayacak çünkü çok basit bir kaç hamle ile eskisi gibi olacak. Nasıl mı?

Far paletinizi 5 adımda onarın

1- Tamamen parçalayın

Tamamen baştan başlayacağınız için toz haline gelmesi püf noktamız. ince uçlu bir şey ile un ufak hale gelinceye kadar parçalayalım.

2- Alkol ekleyin

Toz haline getirdiğiniz farınıza 1-1.5 yemek kaşığı saf alkol ekleyin. Eğer ufak bir ürünse damlalıktan yardım alabilirsiniz. oldukça eser miktarda kullanmaya dikkat edin çamurumsu yapıda olmasından kaçının.

3- Karıştırın

Parçalamak için kullandığınız aleti temizleyerek alkol eklediğiniz farı karıştırın eğer çok kuru kaldıysa ve karışmıyorsa bir kaç damla alkol ekleyebilirsiniz.

4- Presleyin

Farınızla uyuşan düz eğilmeyen bir cisimle farınızın arasına temiz bir kumaş parçası yerleştirip yüzeyi dümdüz olana kadar bastırın. kenara dağılan farları da temizledikten sonra ilk aldığınızdan farksız bir görünüm sizi bekliyor.

5- bekleyin

Tüm adımları başarılı bir şekilde tamamladık sıra yaptığınız bu eserin tamamen kaba oturması gerekiyor. Düz bir yüzeye ağzını kapatıp yerleştiriyoruz. 1 gün boyunca bekleyip tekrar kullanmaya başlayabilirsiniz.

Melike Şanlı

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