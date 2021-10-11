İstanbul’daki Dört Enfes Lübnan Restoranı

ELLO

Kuruçeşme’nin efsane mekanı Sortie içinde Hande Yener, Berksan ve iş insanı Barkın Akan’ın ortaklığıyla açılan Ello adlı Lübnan restoranı tartışmasız bu sezonun en popüler mekanlarından biri arasında yer alıyor. Kısır, muhammara, hibeş, mütebbel, salatet rahep, humus, tabule, mujadara gibi birbirinden lezzetli mezelerle başlıyorsunuz yavaşça yemeğinize. Geleneksel kıyafetleriyle servis çalışanları getirdikleri yemekler hakkında bilgiler verirken, el yapımı objeler, şamdanlar, tablo ve aynalar sizi adeta Lübnan atmosferine götürüyor. Menüdeki tüm lezzetleri kaliteli yerel malzemeler ile harmanlayan Şef İsmail Bulut, falafel, haşlama içli köfte ve Lübnan mantısıyla damağınızı şımartırken, Boğaz’da şehrin en özel manzarası ile çevrili olmak ruhunuza da hitap edecek.

AJDA

Karaköy’ün tarihi atmosferi içinde açılan Ajda, kendine özgü ruhu, Lübnan mutfağının seçkin lezzetleri ve sunumlarıyla şehrin vazgeçilmez adreslerinden olmaya şimdiden aday. Mekanın deneyimli işletmecisi Ali Acar, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına son derece dikkat ediyor. Ajda sadece mutfağıyla değil, eğlencesi ve iyi müzikleriyle de misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatıyor. Beyrut mutfağının en özel lezzetlerini kendine has yorumuyla buluşturan Ajda, falafel, humus gibi kalitesi ve lezzetiyle damaklarda şölen yaşatan güçlü bir başlangıç menüsüne sahip. Hem eğlenmek hem de birbirinden nefis Lübnan yemeklerini deneyimlemek isteyenler için Ajda harikulade bir seçenek.

NOMADS

Müzikten mutfağa, içecekten eğlenceye, sanata ve mimariye kadar doğuya ait birçok değerin, lezzettin, kültürün batıyla buluştuğu İstanbul’un vazgeçilmez adreslerinden biri Nomads İstanbul. Mekanın menüsü ünlü şefler tarafından hazırlanıyor. Kuzey Afrika, Ortadoğu, Yunanistan, Antakya bölgesinin doğuya özgü lezzetleri batının yemek kültürü ile buluşup Nomads’ın deneyimli aşçıları tarafından yeniden yorumlanıyor. Farklı lezzetleri birleştirerek yemekleri yeniden yorumlayan Nomads İstanbul son zamanların yeni gözdesi. Deneyimli ekibi, özenle tasarlanmış masaları, mum ışıkları, özel sunumlarıyla misafirlerini ağırlayan mekanın kokteylleri de çok seviliyor. Buradan hem doya doya İstanbul’u seyredebilir hem de lezzetli mi lezzetli yemeklerin tadına varabilirsiniz.

TAHİN

Lübnan mutfağının İstanbul’daki en iyi örneklerinden biri hiç şüphesiz Tahin Restoran. Bunun en önemli sebebi belki de şeflerin Lübnan’dan geliyor olması. Menüdeki yiyeceklerin başrolünü zahter ve maydanoz paylaşıyor. Mekanın menüsünden en çok falafel, humus, tabule, fatte, mütebbel gibi Lübnan mutfağının merkezinde olan mezeler tercih ediliyor. Izgara ve atıştırmalıklar da sevilen lezzetler arasında yer alıyor. Tahin’in İstanbul’un farklı noktalarında tam yedi şubesi bulunuyor. Şubeler arası lezzette bir farklılık yok. Burası Lübnan mutfağı meraklılarının yanı sıra veganların da çok sevdiği ve tercih ettiği bir adres. Tahin’e yolunuz düşerse mutlaka misafirler tarafından çok sevilen sambusek çeşitlerinden de deneyin.