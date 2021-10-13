İrem Derici’nin Gençlik Aşkı Ünlü Popçu Çıktı

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla zaman zaman gözleri üzerine çeken şarkıcı, bu sefer katıldığı bir programda gençlik döneminde aşık olduğu kişiyi açıkladı. Sunucu Yasemin Şefik’in ‘Yasemin Şefik +1” radyo programının ilk konuğu olan İrem Derici, hakkında yeni öğrendiğimiz şeyleri esprili yorumlarıyla anlattı.

“Trafikten bıktım”

İstanbul trafiğine çıkmayı sevmediğini belirten Derici, “Taksiye her bindiğimde, magazin soruyorlar. “Onun sevgilisi şu mu? Peki bu böyle mi?” diye. Ben nereden bileyim? Aynı evde mi yaşıyorum onlarla…” sözlerini kullandı.

“Bara ilk gittiğimde 14 yaşındaydım”

34 yaşındaki şarkıcı, “İlk bara gittiğimde 14 yaşındaydım. Katana gibiydim. Kimse yaşımı falan sormuyordu.” ifadelerini kullandı.

“Hiçbir erkek benim için kavga etmedi”

Konu Derici’nin aşk hayatına geldiğinde şarkıcı, “Benim için iki erkek düello yapmadı. Mekanlarda olurdu eskiden öyle şeyler. Benim için kimse kavga etmedi. Sadece bana birisi baktı diye alkolün etkisiyle sinirlenen sevgilim gibi şeyler oldu…” dedi.

“Mustafa Sandal’a aşıktım”

Programın ilerleyen dakikalarında sunucu Yasemin Şefik’in Derici’ye yönelttiği “İlk gençlik aşkın ünlüler arasında kimdi?” sorusuna güzel şarkıcı, “Mustafa Sandal benim ilk gençlik aşkımdı. O zamanlar Sandal çok çekici gelirdi. Hatta geçen karşılaştık…” şeklinde cevapladı.

“Kaslarında kaşar rendelenir”

Derici, ünlü popçuyla yaptığı konuşmayı anlatırken, “Biraz yaşlanır insan’ dedim. ‘Valla çok iyiyim değil mi?’ deyip, tişörtünü kaldırıp kaslarını gösterdi. Adamın kaslarında kaşar rendele; o derece iyi. Kitesurf yapıyormuş” sözlerini kullandı.