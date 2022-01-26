Oryantal dans ettiği videosunu sosyal medyadan paylaşan ardından işini kaybeden Hande Sarıoğlu “lezbiyen” sorusuna yanıt verdi

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, Ekşisözlük’e ait olan Pena YouTube kanalının konuğu oldu. Sosyal medyadan kendisine gelen soruları yanıtlayan Hande Sarıoğlu “lezbiyen misin?” sorusuna, “Ama erkek seviyorum arkadaşlar” diye yanıt verdi

Hande Sarıoğlu bir kullanıcının “lezbiyen misin” sorusuna şu yanıtı verdi., ‘Evlenmeyi ve çocuk yapmayı düşünüyor musunuz? Bazı kişiler lezbiyen olduğunuzu bile iddia ediyor’ sorusuna, “Bana ulaşmak biraz zor. Flörtler, mesajlaşmalar hiç bana kalıbımda yok. Biriyle tanışıp etkilenmemin bir hikayesi olmalı. Ortalarda kimseyle dolaşmadığım, delikanlı ve kadın gibi kadın olduğum için, bir de hiç kimselerle bir yerlerde haberim çıkmadığı için lezbiyen olduğumu düşünüyorsunuz. Düşünün yani… Ama erkek seviyorum arkadaşlar! Sadece şu anda ilişki düşünmüyorum.”