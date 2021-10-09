Gonca Vuslateri’nin Mükemmel Performansı!

Gonca Vuslateri, dün akşamki ‘Bir Başka Gece’ konserinde sahne aldı. Ünlü oyuncu muhteşem performansıyla alkışları topladı.

Müzik severler ‘Bir Başka Gece’ konserleri kapsamında, 8 Ekim Cuma akşamı, Tuluğ Tırpan Pow Trio konserinde müzikseverlerle bir araya geldi. Konsere konuk sanatçı olarak dahil olan Vuslateri, yoğun alkış aldı.

Başarılı oyuncu, önce ‘Kimse Bilmez’ şarkısını söyledi, sonrasında, “Ekim ayının şahsına münhasır bir depresyonu vardır, romantiktir. Yaz daha böyle aşka yelken açan zaman dilimi gibi gelir ama Kasım’da zaten aşk başkadır” dedi ve ‘Yağmur’ adlı şarkıyı seslendirdi. Bolca alkış toplayan Gonca Vuslateri, son olarak, “Tuluğ’la bu parçayı canlı olarak sizlerle belki ilk kez söyleyeceğim” diyerek ‘Hep Bi’ Şey Eksik’ şarkısını söyledi ve alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.